Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Казахстан

Во вторник, 26 июля, в Казахстан с официальным визитом прибыл Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В аэропорту Нур-Султана высокого гостя встретил заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В рамках двухдневного визита у главы Правительства Грузии запланированы переговоры с руководством Казахстана, в ходе которых стороны обсудят вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Планируется, что грузинский Премьер-министр также ознакомится с работой Международного финансового центра «Астана».