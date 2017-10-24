Премьер-министр ознакомился с достижениями центра ЭКО в Алматы

Общество
Фото: PrimeMinister.kz
Сегодня в ходе рабочей поездки в Алматы Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил центр экстракорпорального оплодотворения Института репродуктивной медицины (ИРМ), где оказывается высокотехнологичная медпомощь и проводится лечение бесплодия на уровне международных стандартов здравоохранения, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой регистратуры, колл-центра, рабочих кабинетов и ЭКО-лаборатории. В свою очередь директор института Тамара Джусубалиева проинформировала Премьер-министра о деятельности центра, выполнении обязательств в рамках социальной ответственности, а также о научной деятельности и достижениях в репродуктивной медицине.

Стоит отметить, что в 2017 году в центре ЭКО за счет средств местного акимата 300 алматинских семей получили соответствующую медицинскую помощь, еще порядка 700 человек находятся в очереди.

Новая клиника построена с учетом международных требований и оснащена современным оборудованием. Ее особенностью является полностью изолированные операционный блок и эмбриологическая лаборатория. Это способствует поддержанию микроклимата и подаче стерильного воздуха определенной температуры и влажности. Такая система "чистых помещений" позволяет получать высокие клинические результаты.

Кроме того, центр является ярким примером развития медицинского туризма в Алматы. По словам директора ИРМ, оказываемые медуслуги не уступают зарубежным аналогам при меньшей стоимости. Высокая квалификация врачей, современное оборудование и лояльность законов Казахстана привлекают большой поток иностранцев. За два года число пациентов, приехавших в Алматы из Турции, КНР, Германии, России и США по линии медтуризма выросло в несколько раз. Ежегодно клиника института может принимать до 3000 семей.

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