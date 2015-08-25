Премьер-министр Пакистана Наваз ШАРИФ: Мы восхищены ролью Казахстана в системе глобального мира и безопасности

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Беседовал Ильяс ОМАРОВ
– В чем заключается основная цель Вашего визита в Казахстан?
– Визит нацелен на дальнейшее укрепление пакистано-казахстанских отношений, расширение сотрудничества в различных сферах, увеличение двусторонней торговли, инвестиций, развитие экономического сотрудничества. Мы также обменяемся мнениями о том, как необходимо сотрудничать для достижения мира и стабильности в регионе.
– Товарооборот между нашими двумя странами в прошлом году составил 33 миллиона долларов. Данный показатель явно не соответствует потенциалу двустороннего сотрудничества. Со вступлением Казахстана в ВТО какими Вы видите перспективные направления сотрудничества в торгово-экономической сфере?
– Существует огромный потенциал для расширения торговли между двумя странами. Обе стороны должны приложить усилия, чтобы использовать все доступные варианты, одновременно исследуя новые направления сотрудничества. В связи с этим членство Казахстана в ВТО будет способствовать активизации торговли страны с Пакистаном, страной – учредителем этой организации.
– С момента обретения независимости Казахстаном Пакистан активно поддерживал внешнеполитические инициативы нашей страны. Примером этого является процесс СВМДА, направленный на взаимодействие по вопросам всеобщей азиатской безопасности, в котором пакистанская сторона принимает самое активное участие. Каковы, по вашему мнению, основные постулаты всеобщей азиатской безопасности?
– Пакистан поддерживает процесс СВМДА и активно участвует в деятельности организации. Мы недавно присоединились к Шанхайской организации сотрудничества, деятельность которой также является важной для обеспечения безопасности. Пакистан считает, что присоединение к Хартии ООН имеет важное значение для мира, стабильности и безопасности в Азии. Следует поощрять принципы невмешательства во внутренние дела, развивать дружественные отношения и урегулировать споры путем диалога. Существует внутренняя связь между развитием и безопасностью. Следовательно, мы должны сосредоточиться на региональной взаимосвязи и построении экономического сотрудничества.
– Пакистан являлся непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2012–2013 гг. Казахстан является кандидатом на период 2017–2018 гг. Какова позиция вашей страны в этом отношении?
– Пакистан поддерживает кандидатуру Казахстана на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018гг.
– Как вы оцениваете многочисленные мнения политологов о том, что Казахстан может стать одним из новых центров миротворчества?
– Пакистан придает большое значение вопросам поддержания международного мира и безопасности. Мы являемся крупнейшим донором войск в миротворческих операциях ООН по всему миру.
Мы восхищены той ролью, какую Казахстан играет в системе построения глобального мира и безопасности, и полностью уверены в нашей братской стране и ее дальновидном руководстве. Казахстанское руководство создало СВМДА, которое способствует укреплению мира и безопасности. Казахстан также является важным членом ШОС. Мы поддерживаем возрастающую роль Казахстана в качестве миротворческого центра.
– Проблема Афганистана является одной из ключевых не только в регионе, но и в мире. Каковы рецепты Исламабада по достижению стабилизации ситуации в этой стране? Как можно предотвратить афганский наркотрафик?
– Мы полностью поддерживаем процесс установления мира и примирения, осуществляемый и реализуемый самими афганцами. Стабильность и мир в этой стране очень важны для Пакистана и всего региона. У нас имеется общий интерес в мирном и стабильном Афганистане. Я постоянно поддерживаю связь с президентом Ашрафом Гани с момента его вступления в должность. Во время моего недавнего визита в Афганистан 12 мая 2015 года я провел встречи с афганским руководством, в ходе которых мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений, особенно вопросы примирения, мира и безопасности в ИРА.
С установлением мира и безопасности, которые позволят создать благоприятную среду для экономического развития, полагаю, вопрос с наркотиками будет решен.
– А каким образом необходимо вести борьбу по искоренению так называемого «Исламского государства»?
– Пакистан безоговорочно осуждает террористические акты, совершенные так называемым ИГИЛом. Это противоречит принципам ислама. Мы участвуем в операции «Зарб-э-Азб» по искоренению угроз экстремизма и терроризма. Операция проходит успешно, и мы вскоре избавимся от террористов и экстремистов.
Международное сообщество должно в полной мере выполнять резолюции Совета Безопасности ООН 2170 и 2178 в отношении ИГИЛ. Многостороннее сотрудничество в рамках резолюций Совета Безопасности, в соответствии с Главой VII Устава ООН, является важным для искоренения этой угрозы.
– Планируют ли представители пакистанских деловых кругов принять участие в использовании потенциала пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС)?
– Пакистан хочет заключить Соглашение о свободной торговле (ССТ) с Евразийским экономическим союзом, чтобы углубить торговые отношения с ее странами-участницами. Это будет способствовать плодотворному сотрудничеству между ЕАЭС и бизнес-сообществом Пакистана. Казахстан, будучи активным членом этого объединения, может быть очень полезным в поддержании предложения Пакистана по заключению ССТ.
– Заинтересован ли Исламабад привлечь Казахстан для участия в деятельности грандиозного проекта Пакистано-китайский экономический коридор?
– Пакистан рассматривает экономический коридор Китай – Пакистан в качестве средства для достижения цели региональной взаимосвязи и возможности роста для всего региона. Мы приветствуем любые инициативы, которые приводят к достижению этой цели. Мы всегда стремились развивать наши связи с регионом Центральной Азии, который может обеспечить большие экономические возможности и создать беспроигрышную ситуацию для всех.
– Пакистан имеет долгую и богатую историю и в то же время является сравнительно молодым государством. Каковы основные постулаты культурной дипломатии Пакистана?
– Культурная дипломатия Пакистана является проявлением ее исламской идентичности наряду с его географическим положением в Южной Азии и исторических связей с Центральной Азией. Хотя Пакистан и является молодым государством, наша страна имеет богатую историю, заложенную в цивилизации долины Инда. Пакистан ведет свою культурную дипломатию через кухню, язык и искусство. Пакистанское сообщество и миссии Пакистана за рубежом также содействуют развитию культуры нашей страны в глобальном масштабе.
– К сожалению, иногда ислам ассоциируется с насилием и террором. Что необходимо сделать, чтобы сломать стереотипы?
– Абсолютно неправильно ассоциировать ислам с насилием и экстремизмом. Ислам является религией мира и умеренности. Действия небольшого меньшинства, к сожалению, создают необоснованное впечатление о том, что ислам связан с насилием и террором. Тенденция, однако, меняется благодаря международным программам обмена и контактов между людьми разных стран. Мир сейчас становится более осведомленным и информированным об исламе. Средства массовой информации могут быть использованы в качестве эффективного и сильного инструмента, чтобы подчеркнуть образ нашей религии. Точно так же мы должны напомнить миру о достижениях мусульман, которые изменили мир к лучшему.
– У вас очень богатый и долгий политический опыт на самом высоком уровне. Какими качествами современный политик должен обладать? Кто ваш политический идеал?
– Думаю, что наиболее важными качествами для современного политического лидера являются честность, сострадание и добросовестность. Политик должен быть доступен для общественности и работать, не покладая рук, для улучшения состояния всех слоев общества. Точно так же он должен иметь видение для создания гармонии, единства и процветания в своей стране. Кроме того, политик должен пользоваться доверием и поддержкой населения.
Основатель Пакистана, Каид-и-Азам Мухаммад Али Джинна, которого я считаю своим политическим идеалом, подарил нам нашу дорогую родину и научил нас, как жить и расти достойно и с честью.

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