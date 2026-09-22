Премьер-министр поручил пересмотреть подходы к злостным нарушителям ПДД

По его словам, таким людям не должны предоставляться скидки при уплате штрафов
На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что, несмотря на снижение основных показателей аварийности, на дорогах сохраняется проблема систематических нарушений правил дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz
«Несмотря на общее снижение числа происшествий, аварийность в стране остается высокой. Водители не соблюдают установленные правила, нормы и культуру поведения на дорогах. Нередко водители ездят по полосе для общественного транспорта, пересекают двойную сплошную и превышают допустимую скорость. Такие факты надо обязательно пресекать, принимать соответствующие меры», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Он поручил пересмотреть действующие подходы к ответственности водителей, систематически нарушающих ПДД, и изучить возможность внедрения балльной системы.
«В целом необходимо пересмотреть подходы к злостным нарушителям правил дорожного движения. Таким людям не должны предоставляться скидки при уплате штрафов, а наоборот – суммы должны увеличиваться кратно в зависимости от количества нарушений. МВД также надо изучить и внедрить опыт введения балльной системы, который успешно применяется во многих странах. Наша общая задача – обеспечить безопасность на дорогах, стабильно снижать аварийность и смертность», — отметил Премьер-министр.