Премьер-министр поручил пересмотреть подходы к злостным нарушителям ПДД

По его словам, таким людям не должны предоставляться скидки при уплате штрафов

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На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что, несмотря на снижение основных показателей аварийности, на дорогах сохраняется проблема систематических нарушений правил дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz

«Несмотря на общее снижение числа происшествий, аварийность в стране остается высокой. Водители не соблюдают установленные правила, нормы и культуру поведения на дорогах. Нередко водители ездят по полосе для общественного транспорта, пересекают двойную сплошную и превышают допустимую скорость. Такие факты надо обязательно пресекать, принимать соответствующие меры», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он поручил пересмотреть действующие подходы к ответственности водителей, систематически нарушающих ПДД, и изучить возможность внедрения балльной системы.