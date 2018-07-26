Премьер-министр посетил крупные промышленные объекты ЗКО

Экономика
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Фото с сайта primeminister.kz
По поручению Главы государства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область для ознакомления с ходом реализации в регионе Посланий Президента "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", "Пять социальных инициатив", а также государственных и отраслевых программ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Первым объектом в графике рабочей поездки стало одно из крупнейших месторождений в мире – Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение, которое занимает территорию более 280 кв. км. Показатели добычи составляют примерно 45% всей добычи газа в республике и около 16% общего производства жидких углеводородов, а общие оценочные запасы превышают 2,4 млрд баррелей конденсата и 16 трлн кубических футов газа.



В ходе посещения глава Правительства ознакомился с технологическим процессом добычи углеводородов. Об основных результатах работы предприятия рассказал генеральный директор компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В" Эдвин Блом. Карачаганак содержит 12 млрд баррелей жидких углеводородов и 57 трлн кубических футов газа, из которых около 11% было добыто до настоящего времени. Блом сообщил, что на 21 году освоения Карачаганака обеспечено 42% всех производственных показателей по республике, и это говорит о том, что имеются большие перспективы дальнейшего освоения месторождения.

По его словам, КПО стабильно демонстрирует высокие показатели добычи, уделяя при этом особое внимание вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

"Наши экологические показатели находятся на мировом уровне. Очень строгие стандарты экологической безопасности поддерживаются не только на производстве, но и в широком масштабе. Уже второй год мы организуем экологический форум в Уральске, на который мы собираем не только сотрудников КПО, но и подрядчиков, для того чтобы обсуждать повышение экологической безопасности. Потому что, даже если сегодня показатели хороши, возможно, завтра они уже будут недостаточно хороши. Среда меняется", – сказал Эдвин Блом.

Бакытжану Сагинтаеву также подробно рассказали о работе установок по расширению и пролонгации эксплуатации Карачаганакского месторождения. На сегодня нефть в основном экспортируется по трубопроводу КТК, ведущему к порту "Южная Озереевка" на Черном море. Еще один маршрут для сбыта нефти – через трубопровод Атырау – Самара, соединяющийся с транспортной системой компании "Транснефть", что обеспечивает доступ к порту Приморска и ряду европейских направлений.

Говоря о технологической модернизации предприятия и внедрении элементов Индустрии 4.0, гендиректор КПО проинформировал, что к настоящему моменту акционерами консорциума в освоение Карачаганака инвестировано свыше $23 млрд. В разработке месторождения используются самые передовые технологии. Это позволяет сочетать умелое недропользование с получением максимальной экономической отдачи. Вместе с тем руководство КПО намерено и дальше инвестировать в поддержание технологического оборудования.

"В настоящее время вызывают большой энтузиазм планы по цифровизации, к которой призвал Президент страны. Мы видим целый ряд инициатив, которые охватывают безопасность, экологическую ответственность, человеческий капитал и так далее. КПО и без того является высокотехнологичным предприятием, но цифровизация – это наиболее интенсивно развивающиеся инновации, поэтому нам надо постоянно максимизировать местный персонал", – сказал Эдвин Блом, подчеркнув, что поддержка местных товаропроизводителей также является одним из основных приоритетов КПО.

Кроме того, КПО поставляет электроэнергию для нужд населения Западно-Казахстанской области. Для этих целей функционирует газотурбинная электростанция, основным назначением которой является обеспечение собственной электрической энергией всего производственного комплекса месторождения и близлежащих населенных пунктов.

С продолжением работы технологической цепочки нефтегазопереработки Бакытжан Сагинтаев ознакомился на заводе АО "Конденсат". Здесь в рамках телемоста с участием Главы государства было введено производство бензина экологического класса К5.



Председатель Совета директоров АО "Конденсат" Валерий Джунусов рассказал о проведенной модернизации завода, а также проинформировал о принимаемых мерах по автоматизации и цифровизации производства. В 2017 году завод был модернизирован с увеличением мощности предприятия до 850 тыс. т в год. Кроме этого, в июне 2018 года введена установка по гидроочистке дизельного топлива до экологического класса К5. В целом на реконструкцию завода привлечено инвестиций свыше $200 млн.

Данная модернизация позволила покрыть дефицит моторного топлива на внутреннем рынке страны, а также увеличила поступления в бюджет акцизов и иных видов налоговых платежей. Кроме того, завод обеспечивает достойным доходом более 1000 жителей области (работников предприятия и членов их семей), создав высококвалифицированные рабочие места. С начала функционирования новых бензиновых установок было реализовано более 80 тыс. т бензина высшего экологического класса К5. В бюджет области выплачено за этот период около 1 млрд тг акцизов.

Реализация производимых на заводе высокооктановых бензинов и дизельного топлива производится не только в ЗКО, но и в близлежащие области. Кроме того, половина объема производимой продукции поставляется за рубеж. К примеру, вакуумный газойль экспортируется в Беларусь, сбыт гудрона ориентирован на Россию.

В ходе рабочей поездки Премьер-министр также посетит ряд объектов промышленной и социальной инфраструктуры, проведет встречу с активом области и представителями бизнеса по вопросам проектного управления.

В частности, будет осмотрен ход строительства автодороги Уральск – Таскала – граница РФ Озинки и Казталовка – Жанибек – Бокей орда. Данные направления развивают сообщения районных центров с областным центром. Здесь же Премьер-министр обсудит ход реализации госпрограммы "Нұрлы Жол" с представителями Казталовского, Жанибекского и Бокейординского районов.

Далее Бакытжан Сагинтаев направится в Зачаганск для инспектирования хода строительства жилых домов по программе "Нұрлы жер" и ознакомления с реализацией программы "7-20-25".

В специализированном Центре обслуживания населения глава Правтельства наглядно ознакомится с процессом автоматизации предоставляемых госуслуг и реализацией региональных проектов госпрограммы "Цифровой Казахстан".

Завершит рабочую поездку Премьер-министра совещание с активом и представителями бизнеса в областном акимате, на котором будут обсуждены вопросы проектного управления, подведены итоги работы за 6 месяцев текущего года и рассмотрены планы по дальнейшему решению задач, данных в Посланиях Президента "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", "Пять социальных инициатив".

"Бакытжан Сагинтаев совершает цикл рабочих поездок по регионам по поручению Главы государства. Ранее состоялись поездки в Атыраускую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Южно-Казахстанскую, Акмолинскую, Актюбинскую области", – напомнили в пресс-службе.

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