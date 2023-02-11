Премьер-министр потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству

Правительство
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Вопросы строительства и реконструкции автомобильных дорог рассмотрены на заседании Республиканского штаба по реализации Предвыборной программы главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET.

Фото: t.me/UKIMET

Открывая заседание, глава Правительства отметил, что до 2030 года поставлена задача обеспечить качественное строительство и реконструкцию 8 тыс. км республиканских и 14 тыс. км местных автодорог.

О проводимой работе и планах доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

По его словам, в текущем году ремонтными работами будут охвачены 11 тыс. км автомобильных дорог, в том числе 7 тыс. км. республиканской сети.

На сегодняшний день из 70 тыс. км местной сети 85% дорог находится в нормативном состоянии. Хорошие показатели состояния местных дорог наблюдаются в Жамбылской (97%), Мангистауской (96%) и Павлодарской (91%) областях, показатели ниже среднего в 3 регионах: в Западно-Казахстанской (46%), Актюбинской (72%) и Атырауской (72%) областях.

Кроме того, министерством прорабатывается реализация с привлечением средств международных финансовых институтов новых дорожных проектов в период с 2024 по 2030 годы общей протяженностью 4,4 тыс. км. В частности, "Жезказган-Караганды" — 513 км, "Астана-Костанай-гр.РФ" — 830 км, "Бейнеу-Шалкар" — 515 км, "Атырау-Доссор" — 86 км, "Кызылорда-Актобе" — 1 101 км, "Актобе-Уральск" — 628 км.

Премьер-министр отметил, что состояние дорог и транспортная инфраструктура являются важнейшими факторами развития внутренней и внешней торговли.

Однако, по его словам, в последнее время качество автодорог вызывает справедливую критику. Плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.

"Особое недовольство общественности вызывает проводимый ремонт. В Интернете можно найти многочисленные видеоролики и фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, в дождливую и даже снежную погоду", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В качестве примера глава Правительства привел факты, когда в селе Коктерек Абайской области асфальт укладывали на снег, а в Павлодаре асфальт попросту разбрасывали на дорогу. В некоторых регионах, не дождавшись действий от местных исполнительных органов, жители сел самостоятельно ремонтируют дороги. Так было в селе Рыскулово Алматинской области, селе Атамекен Мангистауской области. Кроме того, имеются факты, когда ежегодно проводятся ремонтные работы на одних и тех же участках.

Алихан Смаилов потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.

Акиматам регионов поручено обеспечить качественную работу по строительству и ремонту местной сети автодорог. 

Кроме того, премьер-министр поручил обеспечить до конца текущего года завершение важнейших автодорожных проектов, таких как "Мерке - Бурылбайтал", "Актобе - Атырау - Астрахань", "Алматы - Усть-Каменогорск", "Унеге - Бейсен", "Казталовка - Жанибек", "Ушарал - Достык".

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