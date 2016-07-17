Премьер-Министр поздравил казахстанцев с Днем металлурга

Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов поздравил работников металлургической отрасли с их профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz
Глава Правительства отметил важность труда металлургов в индустриализации Казахстана.
"Поздравляю работников и ветеранов труда с Днем металлурга. Ваш труд важен для индустриализации страны", – написал глава Кабмина.
Отметим, что в ряде постсоветских стран ежегодно в каждое третье воскресенье июля отмечают День металлурга. В Казахстане, согласно указу Президента, праздник отмечается с 2003 года.