Экономика
Премьер-министр прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область
По поручению Президента Нурсултана Назарбаева глава Правительства Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В первую очередь Сагинтаев проинспектировал систему авиационной безопасности аэропорта Талдыкоргана и заслушал доклад о проведенной реконструкции взлетно–посадочной полосы, здания аэровокзала и перспективах по развитию новых авиарейсов. Также Премьеру доложили о строительстве аэровокзала в Ушарале с целью развития туристического потенциала региона.

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Далее Сагинтаев ознакомился с реализацией программы развития АПК и работой крестьянских хозяйств, применяющих инновационные технологии.

Заместитель акима области Серикжан Бескемпиров доложил о развитии АПК области и принимаемых мерах по развитию производства сахарной свеклы, поливного земледелия, а также созданию сервисно-заготовительных центров.

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На примере крестьянского хозяйства "Нам Г.Н." главе Правительства рассказали о применении новых технологий для поливного земледелия. Площадь поливных земель в хозяйстве достигла 75 га, из которых на 25 га выращивается сахарная свекла, на 30 га – картофель, на остальной площади – соя и озимая пшеница. Создано порядка 20 рабочих мест.

Впервые в регионе на свекловичном поле площадью 10 га будет экспериментально опробована израильская технология капельного орошения. Полеводы рассчитывают на увеличение урожайности свеклы, которая в данном хозяйстве выше средней по региону и составляет 600 центнеров с га.

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В Алматинской области реанимируют крупнейший в Жетысу Аксуский завод по переработке сахарной свеклы. В 2017 году в регионе планируют увеличить посевные площади сахарной свеклы до 9 тыс. га и получить 30 тыс. тонн собственного сахара. Это позволит обеспечить население области на 84% собственным сахаром и снизить импортозависимость, что соответствует задачам государственной Программы развития АПК на 2017–2020 годы.

"В Алматинской области в 2017 году на реализацию Госпрограммы развития АПК предусматривается 33,6 млрд тенге бюджетных средств, в том числе субсидий – 24,9 млрд тенге. В текущем году планируется создать 111 сельхозкооперативов", – отметили в пресс-службе.

Также Премьер-министр посетил автоматизированную газораспределительную станцию "Талдыкорган", где ознакомился с технологическим оборудованием станции и системой автоматизированного управления магистральным газопроводом, а также заслушал доклад о ходе газификации региона и Талдыкоргана.

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Бакытжану Сагинтаеву доложили о завершении строительства магистрального газопровода Алматы – Талдыкорган, протяженностью около 265 км. Это вместе с запуском новой газораспределительной станции позволило подключить к централизованному газоснабжению ряд микрорайонов города.

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Кроме того, глава Правительства посетил один из районов, дома в котором впервые подключили к газоснабжению, и встретился с местными жителями.

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