Премьер-министр прибыл в ВКО для разъяснения задач Послания Президента РК

По поручению Главы государства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев с рабочей поездкой прибыл в Восточно-Казахстанскую область. В целях разъяснения основных задач, поставленных Президентом в Послании "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", состоятся встречи с активом и представителями общественности Семея и Усть-Каменогорска, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.
В городе Семей на встрече с активом и представителями общественности будут обсуждены основные направления Послания Президента: вопросы повышения уровня доходов населения, улучшения качества образования и здравоохранения, доступности жилья. Также будут посещены ряд промышленных и социальных объектов, на примере которых Премьер-министр ознакомится с реализацией в регионе государственных программ "Нұрлы жол", "Нұрлы жер", "Денсаулык" и др.
В областном центре на встрече с активом и представителями общественности внимание будет уделено социальным задачам, направленным на повышение благосостояния народа. Будет рассмотрен широкий спектр вопросов, в том числе новые подходы в развитии индустриализации, малого и среднего бизнеса, АПК, устойчивого развития регионов. В Усть-Каменогорске планируется посещение крупных объектов обрабатывающей промышленности и образовательных учреждений.
Рабочая поездка по региону началась с города Семей. Премьер-министр ознакомился с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и аэровокзала. Как доложил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, модернизация аэропорта позволит увеличить количество рейсов и обслуживаемых пассажиров, а также повысить уровень безопасности полетов.
Реконструкция аэропорта началась в декабре 2016 года в рамках госпрограммы "Нұрлы Жол" и завершится в текущем году. Реализация проекта включает в себя ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, а также здания аэровокзала. Работы по взлетно-посадочной полосе завершены в полном объеме: на сегодняшний день полоса принимает и отправляет воздушные суда межобластных и внутриобластных авиарейсов. Со 2 сентября текущего года взлетно-посадочная полоса принимает воздушные суда типа Ан-24 по маршрутам "Усть-Каменогорск — Семей — Урджар", "Семей — Алматы", "Семей — Астана". По аэровокзалу объем завершенных работ на сегодня составляет 93%. Аэропорт Семей
По итогам модернизации аэропорт будет соответствовать требованиям ИКАО (Международной организации гражданской авиации) для международных аэропортов класса "В", что позволит принимать воздушные суда типа Boeing, Airbus, ИЛ-76 с пассажировместимостью до 300 человек. Это даст возможность увеличения числа обслуживаемых воздушных судов до 25-30 рейсов в сутки, пассажиров — до 200 человек в час. Здание пассажирского терминала будет отвечать требованиям безопасной эксплуатации, что существенно улучшит качество обслуживания.
"Откроется возможность привлечения не только отечественных авиакомпаний Scat, Qazaq Air, Bek Air, Air Astana, а также организации международных рейсов в Российскую Федерацию, Турцию, Египет, ОАЭ. В аэровокзале появятся раздельные залы международных и внутренних авиалиний, будет установлено современное досмотровое оборудование. В целом комплекс обеспечит рабочими местами более 250 человек", — доложил заместитель акима Восточно-Казахстанской области С. Актанов.
Напомним, Премьер-министр совершает цикл рабочих поездок по регионам по поручению Главы государства. Ранее Бакытжан Сагинтаев с рабочими поездками посетил Атыраускую, Актюбинскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Южно-Казахстанскую (ныне Туркестанскую), Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и Павлодарскую области.