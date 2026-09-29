Премьер-министр распорядился обеспечить сохранность урожая

Планируемые объемы урожая достаточны для обеспечения внутренней потребности и отгрузки на экспорт

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил принять все необходимые меры по недопущению потерь и ухудшения качества зерна, сообщает Kazpravda.kz

«Регионам важно продолжить системную поддержку агропромышленного комплекса. Главная задача сейчас – своевременно завершить уборочные работы и сохранить собираемый урожай. Следует обеспечить полную готовность элеваторов и зернохранилищ, мощности для сушки зерна. Также принять все необходимые меры по недопущению потерь и ухудшения качества зерна», - отметил Олжас Бектенов.

Для недопущения негативного влияния погодных условий на темпы уборки, качество и объем урожая, Премьер-министр поручил Министерству экологии обеспечить ежедневное информирование аграриев прогнозами погоды до окончания уборочных работ.

«Отдельное внимание необходимо уделить наличию льготного дизельного топлива. Министерству энергетики совместно с акиматами регионов необходимо обеспечить бесперебойные поставки и контроль достаточности запасов до полного завершения уборочной кампании и сушки. Также важно сохранить набранные темпы экспорта сельхозпродукции. Планируемые объемы урожая достаточны как для обеспечения внутренней потребности, так и отгрузки традиционных объемов на экспорт», — подчеркнул руководитель правительства.

Также он напомнил, что приоритетным направлением остается формирование запасов овощей, особенно картофеля, на зимний и весенний периоды.