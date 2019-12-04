Общество
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Национального совета по квалификациям
На расширенном заседании Национального совета по квалификациям под председательством Премьер-vинистра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы разработки профессиональных стандартов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

Об итогах разработки отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов доложил министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, разработки образовательных программ и типовых учебных планов – министр образования и науки А. Аймагамбетов, утверждении профессиональных стандартов – заместитель председателя НПП "Атамекен" О. Ордабаев, внедрении образовательных программ в реальном производстве – исполнительный директор Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Н. Радостовец и председатель правления Евразийской группы С. Шахажанов, внедрении профстандартов в профессионально-технических организациях образования – директор Хромтауского горно-технического колледжа Б. Мулдашева, методике Атласа новых профессий – руководитель образовательного центра ТОО "BTC-digital" С. Нурбек.

К настоящему времени принята Национальная рамка квалификаций, утверждены 36 отраслевых рамок квалификаций, разработана Дорожная карта по внедрению Национальной системы квалификаций в Казахстане до 2025 года. В 2020 году планируется апробировать систему сертификации и признания квалификаций по приоритетным отраслям.

"Работу над профессиональными стандартами мы начали по поручению Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева в 2012 году. На сегодня разработано 480 профстандартов. Они охватывают свыше 2,7 тыс. профессий. Нам нужны профстандарты и образовательные программы, отвечающие современным вызовам и быстрым изменениям на рынке труда. Это подчеркнул Глава государства К. Токаев на совещании по вопросам занятости и труда 17 мая текущего года", – сказал А. Мамин.

Премьер-министр отметил, что Главой государства поручено до конца марта 2020 года завершить работу по разработке Атласа новых профессий, на основе которого будут готовиться кадры в соответствии с потребностями рынка труда.

"Четвертая промышленная революция дает толчок появлению новых профессий и компетенций. Мы должны быть готовы к этому. Поэтому работа в данном направлении требует скоординированных действий всех сторон социального партнерства – государства, бизнеса, профсоюзов", – сказал А. Мамин.

Премьер-министр поручил НПП "Атамекен" ускорить утверждение профстандартов и совместно с министерством образования и науки обеспечить актуализацию образовательных стандартов.

"В дальнейшем инициатива и заказ на разработку новых профстандартов должны идти именно от потребностей производства. Именно работодатель должен определить: какой ему требуется специалист и с какими навыками", – сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил министерствам труда и социальной защиты населения, образования и науки совместно с НПП "Атамекен" вести постоянный мониторинг востребованных кадров с учетом глобальных изменений на рынке труда.

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