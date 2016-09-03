Политика
Премьер-Министр РК отправится в Узбекистан на похороны Ислама Каримова
Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов примет участие в похоронах президента Узбекистана Ислама Каримова, передает Kazpravda.kz
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"Скорбим вместе с Узбекским народом. По поручению Главы государства вылетаю в Самарканд", – написал Масимов в своем официальном аккаунте в Twitter.
Каримов занимал пост президента Узбекистана с 1991 года, до этого с марта 1990-го также руководил Узбекской ССР. У него остались две дочери – Гульнара и Лола.