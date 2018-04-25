Премьер-министр РК ознакомился с мерами поддержки бизнеса в Карагандинской области
Сегодня в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил предприятие по выпуску макаронных изделий "Ханум" в городе Сатпаев, а также ознакомился с темпами развития МСБ в регионе и реализацией Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, передает Kazpravda.kz. Как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров доложил Бакытжану Сагинтаеву о проводимой работе по развитию предпринимательства в регионе.
Так, по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в регионе поддержано 65 проектов. Кроме того, в рамках "Дорожной карты бизнеса – 2020" мерами финансовой поддержки охвачены 33 проекта. Дополнительно из местного бюджета будет выделено 500 млн тенге на субсидирование бизнеса в приоритетных отраслях.
Потенциальными нишами для бизнеса являются сферы производства продуктов питания, промышленности, сектор туризма и предоставления услуг.
В ходе осмотра цеха по производству макаронных изделий "Ханум" руководитель предприятия Жагипаров сообщил Премьер-министру, что проектная мощность составляет 200 килограммов макаронных изделий в час и 3000 тонн в год. За шесть месяцев произведено 5,5 тонн продукции.
Предприятие введено в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Его работа способствует импортозамещению, а также диверсификации экономики Жезказганского региона. На сегодняшний день продукция поставляется в магазины и супермаркеты Жезказгана, Сатпаева и Улытау. В перспективе планируется выпуск новых видов макаронных изделий, увеличение производственных мощностей предприятия, а также расширение рынков сбыта.