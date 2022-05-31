Премьер-Министр РК почтил память жертв политических репрессий

Глава Правительства РК Алихан Смаилов посетил музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Глава Правительства РК возложил цветы к Стене памяти и почтил минутой молчания память жертв политических репрессий и голода.

В ходе посещения музейного комплекса Алихан Смаилов также ознакомился с экспозициями и основными залами.

Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР" расположен в п. Акмол на месте бывшего Акмолинского лагеря жен изменников родины.