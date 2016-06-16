Премьер-Министр РК поручил в 2017 году приступить к реконструкции автодороги Актобе – граница РФ

Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов поручил начать работы по реконструкции автодороги Актобе – граница РФ в направлении Орска в 2017 году, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании "КазАвтоЖол".
"Автомобильная дорога Актобе – граница РФ в направлении Орска является важным звеном международного коридора, проходящего по территории России и Казахстана. Протяженность участка – 127 км. В настоящее время автодорога относится к III технической категории, после реконструкции она будет переведена в I-II технические категории с 4-полосным движением", – говорится в сообщении.
Общая протяженность автомобильных дорог региона составляет 1 894 км. Из них до 2016 года реконструировано 1 058 км, что составляет 56% от общего количества автодорог области.
В текущем году в области продолжаются работы по реконструкции участка автодороги Актобе – Атырау, начатые в 2015 году. Также ведутся работы по капитальному ремонту пограничного пункта пропуска "Жайсан"; по среднему ремонту участка автодороги Хромтау – Карабутак протяженностью 110 км; по устройству защитных снегозадерживающих заборов на участке Актобе – Хромтау.
Вместе с тем в текущем году ведутся проектно-изыскательные работы на автодороге Актобе – Атырау протяженностью 319 км, и коридора "Центр – Запад" протяженностью 518 км. К их реконструкции планируется приступить в 2017 году с привлечением займов Всемирного банка, Исламского банка развития и Азиатского банка развития.