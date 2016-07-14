Политика
Премьер-Министр РК посетил культурные места Баян-Улгийского аймака Монголии
Ерзат Сергазин
В ходе своего официального визита в Монголию для участия в XI саммите АСЕМ Карим Масимов посетил казахский драматический театр, а также местный музыкально-драматический театр и оценил развитие казахского искусства за рубежом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на pm.kz.

В информации указывается, что культурная сфера Баян-Улгийского аймака Монголии развивается вокруг культуры местной диаспоры – казахского народа. В аймаке действуют казахский драматический театр, где ежегодно организовываются празднования Наурыза, проводятся соревнования между беркутчи.

Экспозиции краеведческого музея посвящены жизни местных жителей. Отмечается, что музей был основан в 1948 году, в настоящее время в его фондах хранятся более 5200 экспонатов.
В ходе посещения музея Масимов ознакомился с экспозициями, побеседовал с руководством учреждения, представителями местной казахской интеллигенции.

"Особого внимания заслуживают разделы музея, посвященные природе, истории и этнографии региона, они содержат уникальные образцы и памятники искусства местной казахской диаспоры, сведения об ее истории.
Ежегодно музей посещают более 10 тысяч местных жителей и туристов", - говорится в сообщении.

Также Премьер-Министр РК посетил местный музыкально-драматический театр.

Казахский музыкально-драматический театр существует в Монголии с конца 1950-х годов прошлого столетия. В 1959 году здесь впервые был сформирован оркестр казахских национальных инструментов, который оказал огромное влияние на развитие казахской музыкальной культуры. В репертуаре оркестра кюи Курмангазы "Сарыарқа", "Балбырауын", "Адай" и Туркеша "Көңіл ашар".

"Становлению и развитию музыкально-драматического театра помогали казахстанские специалисты – музыканты, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры.
Отметим, в 1992 году коллектив театра переехал в новое здание. Сейчас здесь работает 71 человек", - информирует пресс-служба Премьер-министра Казахстана.

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