Премьер-министр РК провел встречу с управляющим директором ExxonMobil

Фото primeminister.kz
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречу с управляющим директором ExxonMobil в Казахстане Динешом Сивасамбу, передает Kazpravda.kz
.
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы и перспективные направления сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в т.ч. в рамках реализации совместных проектов по освоению месторождений Тенгиз и Кашаган.
По данным Министерства энергетики РК, в текущем году на Кашагане планируется добыть порядка 12,9 млн тонн нефти и 8 млрд м3 газа. После реконструкции на месторождении возобновлена добыча, начиная с уровня 70 тыс. баррелей в сутки. С учетом поэтапного наращивания ежедневный объем достигнет 370-400 тыс. баррелей нефти.
Проведение капитального ремонта также запланировано на объектах месторождения Тенгиз. Параллельно прорабатываются вопросы освоения месторождения Каламкас-море совместно с месторождением Хазар.
Отмечено, что ExxonMobil является важным партнером Казахстана, тесное сотрудничество с компанией способствует развитию нефтяной отрасли страны.