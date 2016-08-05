Экономика
Премьер-Министр РК совершает рабочую поездку по Акмолинской области
По поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева Премьер-Министр страны Карим Масимов прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область, чтобы ознакомиться с состоянием дел в регионе и на месте обсудить имеющиеся актуальные вопросы и проблемы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт pm.kz.

В ходе рабочей поездки Карим Масимов посетил АО "Европейская подшипниковая корпорация Степногорск".  Предприятие специализируется на выпуске подшипников для железнодорожного транспорта, которые используются в подвижных составах на всей территории СНГ.

57a42d96b32a21470377366.jpg

В прошлом году завод выпустил 10,3 тыс. тонн подшипников. По итогам первого полугодия 2016 года произведено 5,8 тыс. тонн комплектующих.

В конце 2015 года была завершена реализация инвестиционного проекта "Перевод номенклатуры сферических подшипников производства ОАО "ЕПК-Москва" в АО "СПЗ" стоимостью 469 млн тенге. Этот инвестпроект включен в "Карту поддержки предпринимательства" Акмолинской области.

57a42dbaef4641470377402.jpg

Развитию машиностроения отводится значительная роль в Государственной программе индустриально-инновационного развития, рассчитанной на 2015–2019 годы. Отрасль входит в перечень шести приоритетных направлений Госпрограммы.

Премьер-Министр РК Карим Масимов в рамках рабочей поездки по Акмолинской области посетил КГУ "Индустриально-технический колледж № 2", где провел встречу с молодежью по вопросам трудоустройства.

Учебное заведение было открыто в 1979 году. С 2013 года колледж работает в режиме эксперимента по дуальному обучению совместно с АО "ЕПК Степногорск": готовит квалифицированную молодежь по специальностям "токарное дело" и "металлообработка", профессионалов по электромеханическому оборудованию в промышленности, а с 2015 года – по специальности "технология машиностроения".

К. Масимов посетил учебный корпус колледжа, директор Е. Крайнева ознакомила его с учебным процессом подготовки кадров для ГПИИР. Затем Премьер-Министр встретился с молодежью города и обсудил проблемные вопросы, в частности вопросы трудоустройства.

Среди проблемных вопросов, поднятых в ходе встречи, были: повышение размера подъемных для молодых специалистов, приезжающих по программе "С дипломом – в село!", внедрение программы временного трудоустройства в каникулярное время для старшеклассников, организация и поддержка молодежного предпринимательства, поддержка такой формы трудоустройства, как строительные отряды, другие актуальные вопросы.

Через программы "Молодежная практика", "Занятость-2020", "С дипломом – в село!", а также "Жасыл ел" Правительство РК содействует трудоустройству молодых специалистов.

По поручению Главы государства вопросы молодежной политики находятся на особом контроле Правительства Казахстана. Он сообщил, что в Жамбылской области в конце августа планирует провести совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики.

Кроме того, Премьер-Министр РК сегодня посетит товарно-молочную ферму и поля ТОО "Есиль-Агро". С представителями АПК региона будут обсуждены вопросы развития продовольственного пояса вокруг Астаны и сбыта сельхозпродукции.

Отдельным пунктом рабочей поездки К. Масимова в Акмолинскую область станет совещание по вопросам развития Щучинско-Боровской курортной зоны. В числе основных аспектов – улучшение сервиса и инфраструктуры курорта в преддверии ЭКСПО-2017. Ожидается, что в совещании примут участие туристические ассоциации и туроператоры, представители НПП.

Популярное

Все
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Что происходит с тенге – свежие данные
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Качество жизни зависит от качества мышления
Чем кормят казахстанских детей в региональных школах
Какие перемены ждут жителей области Абай
Отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика в Туркестанской области
Враги "золотых" гектаров Казахстана
Не оскудеет рука...
Акмолинское мясо – в страны Персидского залива
Встречи в глубинке
"Теперь работа ходит за людьми": как обстоят дела в Павлодарской области после январских событий
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Дипломатия на пути к независимости
Горячее питание подорожает в школах Карагандинской области
Лучшие на телеэкранах!
Традиции и современность
Обменялись опытом
45-градусная жара придет в Казахстан
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Умер певец Пьер Нарцисс
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Война – не только героизм
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Расчленившего жертву мужчину задержали в Акмолинской области
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Последний бой легендарной пулеметчицы
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Минобороны продолжает покупать иностранную военную технику при наличии производства в Казахстане – Конуров
Откровенная дискуссия на острые темы
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Мои герои, мои путеводные звезды
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Правительство , Экономика
"Интересы будут учитываться" – Смаилов дал гарантии иностра…
Экономика
Акмолинское мясо – в страны Персидского залива
Экономика
Враги "золотых" гектаров Казахстана
Экономика
Что происходит с тенге – свежие данные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]