Премьер-Министр РК совершает рабочую поездку по Акмолинской области
По поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева Премьер-Министр страны Карим Масимов прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область, чтобы ознакомиться с состоянием дел в регионе и на месте обсудить имеющиеся актуальные вопросы и проблемы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт pm.kz.
В ходе рабочей поездки Карим Масимов посетил АО "Европейская подшипниковая корпорация Степногорск". Предприятие специализируется на выпуске подшипников для железнодорожного транспорта, которые используются в подвижных составах на всей территории СНГ.
В прошлом году завод выпустил 10,3 тыс. тонн подшипников. По итогам первого полугодия 2016 года произведено 5,8 тыс. тонн комплектующих.
В конце 2015 года была завершена реализация инвестиционного проекта "Перевод номенклатуры сферических подшипников производства ОАО "ЕПК-Москва" в АО "СПЗ" стоимостью 469 млн тенге. Этот инвестпроект включен в "Карту поддержки предпринимательства" Акмолинской области.
Развитию машиностроения отводится значительная роль в Государственной программе индустриально-инновационного развития, рассчитанной на 2015–2019 годы. Отрасль входит в перечень шести приоритетных направлений Госпрограммы.
Премьер-Министр РК Карим Масимов в рамках рабочей поездки по Акмолинской области посетил КГУ "Индустриально-технический колледж № 2", где провел встречу с молодежью по вопросам трудоустройства.
Учебное заведение было открыто в 1979 году. С 2013 года колледж работает в режиме эксперимента по дуальному обучению совместно с АО "ЕПК Степногорск": готовит квалифицированную молодежь по специальностям "токарное дело" и "металлообработка", профессионалов по электромеханическому оборудованию в промышленности, а с 2015 года – по специальности "технология машиностроения".
К. Масимов посетил учебный корпус колледжа, директор Е. Крайнева ознакомила его с учебным процессом подготовки кадров для ГПИИР. Затем Премьер-Министр встретился с молодежью города и обсудил проблемные вопросы, в частности вопросы трудоустройства.
Среди проблемных вопросов, поднятых в ходе встречи, были: повышение размера подъемных для молодых специалистов, приезжающих по программе "С дипломом – в село!", внедрение программы временного трудоустройства в каникулярное время для старшеклассников, организация и поддержка молодежного предпринимательства, поддержка такой формы трудоустройства, как строительные отряды, другие актуальные вопросы.
Через программы "Молодежная практика", "Занятость-2020", "С дипломом – в село!", а также "Жасыл ел" Правительство РК содействует трудоустройству молодых специалистов.
По поручению Главы государства вопросы молодежной политики находятся на особом контроле Правительства Казахстана. Он сообщил, что в Жамбылской области в конце августа планирует провести совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики.
Кроме того, Премьер-Министр РК сегодня посетит товарно-молочную ферму и поля ТОО "Есиль-Агро". С представителями АПК региона будут обсуждены вопросы развития продовольственного пояса вокруг Астаны и сбыта сельхозпродукции.
Отдельным пунктом рабочей поездки К. Масимова в Акмолинскую область станет совещание по вопросам развития Щучинско-Боровской курортной зоны. В числе основных аспектов – улучшение сервиса и инфраструктуры курорта в преддверии ЭКСПО-2017. Ожидается, что в совещании примут участие туристические ассоциации и туроператоры, представители НПП.