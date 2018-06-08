Премьер-министр РК встретился с активом и бизнесом Мангистауской области

Фото из открытых источников
В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с активом и представителями бизнеса региона по вопросам исполнения Послания Президента "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" и "Пяти социальных инициатив", передает Kazpravda.kz
.
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в ходе встречи обсуждены вопросы технологической модернизации, цифровизации, дальнейшей диверсификации экономики, подготовки кадров и развития бизнеса в области.
Премьер-министр обозначил потенциал области в свете реализации "Пяти социальных инициатив Президента". Бакытжан Сагинтаев разъяснил возможности приобретения жилья по выгодным условиям в рамках программы "7-20-25", развития бизнеса при помощи микрокредитов, а также получения доступного качественного образования, соответствующего современным требованиям.
О социально-экономическом развитии региона в контексте реализации поручений Главы государства доложил аким Мангистауской области Тугжанов.
По итогам 2017 года в регионе достигнута положительная динамика развития. Объем промышленного производства с 96,9% вырос до 100,1%. За пять месяцев текущего года этот показатель достиг 100,5%.
В 2018 году планируется ввести в действие 35 новых индустриальных проектов, которые позволят создать дополнительно 5693 новых рабочих места. Среди наиболее крупных проектов аким области назвал трикотажную фабрику, газопаровую установку, завод по опреснению морской воды в селе Курык, а также комплекс нефти и газа компании "Емір Ойл".
В рамках реализации "Пяти социальных инициатив" в 2018 году будет сдано 916 тыс. кв. м жилья. Обеспечивая ежегодный рост сдачи жилья на 10%, к 2025 году будет достигнут показатель обеспеченности жильем в 30 кв. м на каждого жителя области.
По программе "7-20-25" на каждого жителя области установлен размер кредита в сумме 25 млн тенге. Для обеспечения студентов жильем на основе государственно-частного партнерства будет построено 6 общежитий на 2600 мест. Земельные участки уже выделены.
О проводимой технологической модернизации и цифровизации рассказали представители крупнейших предприятий региона: генеральный директор АО "Мангистаумунайгаз" Иманбаев, вице-президент АО "Каражанбасмунай" Абдрахманов, генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром" Абдрасилов.
Продолжая тему внедрения цифровизации, заместитель Премьер-министра РК Жумагалиев рассказал о проводимых мероприятиях в данном направлении. В рамках утвержденной Главой государства программы "Цифровой Казахстан" оценена готовность предприятий к внедрению элементов Индустрии 4.0 и выявлены системные барьеры. Ведется работа по реализации конкретных проектов по цифровизации системообразующих предприятий.
Всего до 2025 года запланирована реализация 14 проектов на сумму 146 млрд тенге. Экономический эффект от их реализации ожидается на уровне 280 млрд тенге до 2025 года.
Отдельное внимание участников было уделено новому закону о предпринимательстве. Так, с поддержкой новых мер по дерегулированию выступили директор ТОО "Caspian LPG" Клинчев, директор ТОО "Салют и К" Измаилов и директор ТОО "Юнитрейд" Искаков.
Законом концептуально меняется система госконтроля и надзора. Внедряется институт профилактического контроля, на 30% сокращаются контрольные функции и число информационных инструментов, связанных со сдачей отчетности. Еще одно нововведение в рамках закона касается реформирования обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий. Теперь они будут обязаны ежеквартально размещать на своем интернет-ресурсе информацию о наличии свободных и доступных мощностей, а также схемы инженерных коммуникаций.
О текущей ситуации и перспективах развития МСБ в регионе также рассказал председатель правления НПП "Атамекен" Мырзахметов.
В ходе встречи инициативно выступил ветеран Турарбеков, который обратил внимание на вопросы развития системы здравоохранения в Мангистауской области.
Подводя итоги встречи, Бакытжан Сагинтаев отметил важность озвученных предложений и мнений по актуальным темам. Все предложения, направленные на поддержку предпринимательства, находятся на особом контроле Правительства и будут решены совместно с бизнес-сообществом.