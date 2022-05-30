Премьер-министр РК высказался о дальнейшем развитии отношений с Россией

В ходе рабочего визита в Москву Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел переговоры с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе встречи в расширенном составе Алихан Смаилов отметил, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей.

В текущем году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 30-летний юбилей заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

«За этот период налажен доверительный и конструктивный диалог. Достигнут высокий уровень партнерства по многим взаимовыгодным направлениям», — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства РК добавил, что важнейшие ориентиры для дальнейшего развития двусторонних отношений были обозначены в ходе недавней встречи президентов Казахстана и России в рамках юбилейного заседания Глав государств – участников ОДКБ.

Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года был отмечен рост взаимного товарооборота на треть и достигнут рекордный показатель в $24,2 млрд.

В этой связи, подчеркнул Алихан Смаилов, перед Правительствами наших стран стоит задача по дальнейшему наращиванию взаимной торговли и инвестиций.

«Между нашими странами ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей. В этом направлении видится важной своевременная реализация Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы», — сказал Премьер-министр РК.

Алихан Смаилов также отметил, что еще одним важным направлением сотрудничества является промышленная кооперация.

В Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов. Реализуются или находятся в проработке еще 22 крупных проекта почти на 4 млрд долл. в ряде ключевых отраслей, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.

«В этом направлении у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего развития. Мы заинтересованы в скорейшем запуске совместных проектов и готовы оказать всестороннюю поддержку», — подчеркнул глава Правительства РК.

Алихан Смаилов добавил, что Казахстан и Россия успешно взаимодействуют и в рамках таких региональных организаций, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и СВМДА.

«Уверен, что высокая динамика казахстанско-российского стратегического партнерства будет и в дальнейшем развиваться по всем направлениям», — заключил Премьер-министр РК.

В свою очередь, Михаил Мишустин подчеркнул, что нынешняя встреча проходит в развитие договоренностей Президентов наших стран, которые были достигнуты 16 мая в Москве.

«Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном, — сказал Михаил Мишустин. – В качестве приоритетной задачи мы рассматриваем, в том числе расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном».

Председатель Правительства РФ отметил перспективы для реализации программ импортозамещения.

«Есть условия для запуска и новых стратегических совместных проектов в промышленности, в машиностроении, в транспортной отрасли, в энергетике, в цифровой экономике. Эти темы находятся на постоянном контроле нашей Межправительственной комиссии», — добавил М. Мишустин.

По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.