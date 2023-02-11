Премьер-министр: в Казахстане изменится структура промышленности

Проект Концепции развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы рассмотрен на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, представляя проект Концепции, отметил, что она направлена на создание технологически прогрессивной промышленности, ориентированной на выпуск продукции средних и верхних переделов.

Среди системных мер развития отрасли он выделил обеспечение производств сырьем, освоение новых месторождений, развитие промышленной инфраструктуры и создание пояса МСБ вокруг крупных предприятий.

Проект Концепции предусматривает финансирование проектов обрабатывающей промышленности в сумме свыше 500 млрд тг.

Предполагается, что за рассматриваемый период будет запущено 868 новых проектов на общую сумму 33,1 трлн тг с созданием 147 тыс. рабочих мест.

В результате реализации всех намеченных мероприятий ожидается, что реальный рост производства в 2029 году вырастет в 1,5 раза, инвестиции в основной капитал – до 19,8 трлн тг.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что проект Концепции нацелен на кардинальное изменение структуры промышленности Казахстана, где основное место займет обрабатывающий сектор.

Участники совещания в целом одобрили документ. Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития обеспечить согласование документа с заинтересованными государственными органами и внести в Аппарат Правительства.