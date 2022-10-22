Фото пресс-службы Премьер-министра РК
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Премьер-министр вручил госнаграды ко Дню Республики

В преддверии национального праздника Дня Республики премьер-министр РК Алихан Смаилов от имени президента РК вручил государственные награды сотрудникам государственных органов и компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Так, орденом «Парасат» награждены первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков и вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев.

Ордена «Құрмет» удостоены министр юстиции Канат Мусин, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскар Жакупбаев, председатель Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК Салтанат Сабырбаева и другие.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены председатели комитетов геодезии и картографии МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев, среднего образования Минпросвещения РК – Гульмира Каримова, телекоммуникаций МЦРИАП РК – Ержан Мейрамов, заместители председателя комитетов по миграции МТСЗН РК Ерболат Абулхатин, по делам спорта и физической культуры МКС РК – Бекболат Байжанов, рыбного хозяйства МЭГПР РК – Аян Бахиянов, по делам гражданского общества МИОР РК – Гульбара Султанова и другие.

Медаль «Шапағат» вручена председателю Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуркану Садвакасову.

Почетной грамотой Республики Казахстан отмечены заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Жаксылык Ибрагимов и сотрудники Канцелярии Премьер-Министра: главный инспектор Бакытжан Куанышбаев, главный консультант Мадина Калымова и главный эксперт Гульден Бейсенбина.

Премьер-министр отметил важность каждодневного труда госслужащих, посвящающих себя, свои профессиональные навыки и опыт на благо страны.

«День Республики является первым шагом на пути к независимости Казахстана. Это праздник нашего суверенитета и стабильности, общественного и межэтнического согласия. В преддверии праздничной даты Глава государства наградил ряд граждан, внесших значительный вклад в развитие нашей страны. Эти награды – высокая оценка вашего труда», — сказал Алихан Смаилов.

 

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