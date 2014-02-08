Премьер-Министру

В связи с этим необходимо на территории Сахпоселка строительство двух локальных котельных и полная реконструкция существующих теплотрасс.

Для завершения работ и сдачи объектов в эксплуатацию к отопительному сезону 2014–2015 годов просим оказать содействие в выделении из республиканского бюджета средств в сумме 480,5 млн. тенге.

Из депутатского запроса Александра САВЧЕНКО

Нужна системная работа

За время депутатской деятельности в Парламен­те я была руководителем рабочей группы по рассмотрению ряда законов, связанных с правами и социальной защитой людей с ограниченными возможностями. Сегодня, опираясь на Послание Президента страны народу Казахстана, считаю возможным внесение предложений в документы по реализации Послания Главы государства в части проблем инвалидов. Прошу Правительство проработать четкие конкретные меры для стимулирования работодателей по созданию рабочих мест для инвалидов с определением конкретных цифр трудоустройства по годам.

Также считаю, что конкретные планы по соз­данию безбарьерного пространства для людей с ограниченными возможностями должны иметь не только Министерство труда и социальной защиты населения, но и министерства, ответственные за строительство и реконструкцию объектов, за автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт, коммуникации и связи, развитие регионов, а также акиматы всех уровней.

В организацию всей этой работы надо привлекать самих инвалидов, и не только неправительственные организации. Работа органов власти была бы более эффективной, если б в Парламенте, маслихатах, министерствах, акиматах работали люди с ограниченными возможностями.

Принятие особых мер по интеграции в общество требуют дети-инвалиды и молодежь, которые уже сегодня должны учиться, работать и жить, как в развитых стран мира. Инклюзивное образование – обучение детей-инвалидов в обычных школах с обычными детьми, как в развитых странах, должно стать одним из главных направлений программ образования на предстоящий период.

Дать серьезный толчок всей этой работе могло бы объявление одного из ближайших годов – Годом доступного или безбарьерного Казахстана. Опыт ряда стран показывает, что за этот год можно наладить стройную системную работу и объединить усилия разных ведомств по решению проблем инвалидов.

Из депутатского запроса Светланы ДЖАЛМАГАМБЕТОВОЙ

Когда насытим собственный рынок?

Три года назад Президентом страны была поставлена амбициозная задача – довести к 2016 году экс­портный потенциал мяса крупного рогатого скота до 60 тыс. тонн. В недавнем Послании Президент также отметил, что страна должна стать одним из крупных региональных экспортеров мясной продукции.

Действительно, страна имеет все возможности, чтобы стать серьезным экспортером мяса в связи с исторической специализацией, близостью к рынкам сбыта, просторными пастбищами и подходящими природно-климатическими условиями.

Вместе с тем ситуация, складывающаяся на отечественном рынке мяса, показывает, что в настоящее время объем собственного производства мяса не только не удовлетворяет поставленным задачам экспорта мяса, но и растущим внутренним потребностям.

Согласно официальным статистическим данным, производство мяса растет медленно, за пять лет оно выросло только на 15%. Вместе с тем потребление на внутреннем рынке уверенно растет из года в год. В целом, объем собственного производства обеспечивает потребность только на 80%.

Являясь исконно животноводческой страной, на сегодня мы не в состоянии в полном объеме удовлетворить свои собственные потребности. Неудовлетворенные потребности в мясе покрываются за счет импорта, который только за пять лет увеличился в 10 раз. Нельзя не отметить и тот факт, что импортируемое мясо в основном приходит к нам в замороженном виде, а охлажденное или свежее практически не завозится. При этом скрыть имеющиеся недостатки легче всего именно в замороженном мясе. Получается, что в погоне за экспортными показателями наше население потребляет замороженное мясо сомнительного качества, тогда как мясная продукция отечественного производства уходит на экспорт.

Сложившаяся ситуация говорит о низкой эффективности деятельности Правительства по развитию отрасли животноводства, ведь налицо – незначительный рост производства, неполноценное удовлетворение внутренних потребностей в мясе, медленный рост экспортного потенциала.

Просим проинформировать: каким образом Правительство собирается достигнуть поставленной задачи экспорта мяса в 60 тыс. тонн к 2016 году и когда население будет обеспечено собственной продукцией по доступной цене в соответствии с нормами ВОЗ?

Из депутатского запроса Турсунбека ОМУРЗАКОВА