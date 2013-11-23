ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ

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В Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева сложилась крайне напряженная обстановка по обеспечению нуждающихся студентов местами в общежитиях. В университете на 13 тыс. студентов имеется всего 6 общежитий с общим количеством 1 750 мест. Потребность удовлетворяется всего на 13%. На сегодня в общежитиях вуза проживают 3 570 обучающихся, что в два раза превышает установленные нормативы.

Как известно, по поручению Главы государства в 2012 году Министерством образования и науки РК была утверждена государственная программа «Студенческое жилье», которая позволит улучшить жилищные условия студентов в период обучения. Сроки реализации данной программы обозначены во временном отрезке продолжительностью четыре года.

Учитывая острую нехватку студенческих койко-мест, университетом в октябре текущего года было инициировано предложение о строительстве студенческого общежития с предоставлением полного пакета документов на инвестиционный проект. Срок реализации проекта планируется на первый квартал 2015 года, что позволит решить проблему обеспеченности жильем студентов в наиболее короткие сроки по сравнению со сроком реализации программы «Студенческое жилье». Однако ввиду того, что бюджетная заявка МОН РК на 2014 год в момент обращения была уже сформирована, был получен ответ о невозможности выделения денежных средств на реализацию инвестицион­ного проекта.

На основании изложенного, а также учитывая, что 80% в университете – студенты, обучающиеся по государственному заказу, среди которых есть не имеющие определенной финансовой поддержки со стороны родителей, дети из социально уязвимых слоев населения, принимая во внимание факт, что вуз второй год подряд удерживает пальму первенства среди вузов РК согласно оценке как казахстанских, так и зарубежных рейтинговых агентств, удостоен главной награды страны – премии Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа» в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги», обращаемся с просьбой поддержать инициативу университета в разрешении остро стоящей проблемы строительства социального объекта – студенческого общежития.

Из депутатского запроса Анатолия БАШМАКОВА

 

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