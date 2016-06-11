​ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ и ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАЦБАНКА

Продолжают поступать обращения предпринимателей по поводу нехватки тенговой ликвидности, и прежде всего доступных кредитов в национальной валюте.

В тех случаях, когда кредиты все-таки предоставляются, процентная ставка по ним настолько высока, что делает невыгодной любую производственную деятельность и толкает бизнес уходить из реального сектора и заниматься только перепродажей чужих товаров.

Экспертами высказываются предположения, что ограничения ликвидности призваны противодействовать девальвации.

Определенная логика в этом, конечно, имеется: если вообще отменить денежное обращение, то и девальвироваться будет нечему.

Но в таком случае следует забыть и об индустриализации, и о новых бизнес-проектах, и об экономическом развитии в целом.

Становится очевидно, что банковская система (за редкими исключениями) в ее нынешнем виде не сумела приспособиться к новой экономической реальности и пока не способна исполнять свою главную миссию: обеспечивать экономику деньгами, а также выступать эффективным проводником сбалансированной экономической политики.

Устойчивое и долгосрочное решение этих задач невозможно без системных изменений в самом банковском и финансовом секторах.

Кроме того, инвестиционное кредитование не может быть высокодоходным для банков. По оценкам руководства НПП, ставки по таким кредитам могут быть приемлемы на уровне не более 7% годовых.

Но эти ожидания прямо противоречат сохраняю­щемуся с февраля показателю базовой ставки Нацбанка на уровне 17%.

В связи с этим просим ответить, когда и каким образом Нацбанк намерен обеспечить длинную ликвидность на рынке кредитования, а также рассматривается ли при этом задача удешевления кредитования для экономики, в частности, будет ли снижаться базовая ставка Нацбанка? Какие меры готовы принимать Правительство и Нацбанк для выработки решений по реформированию банковской и финансовой систем, адекватной новой экономической реальности и опирающейся не столько на государственную помощь, сколько на внутренние ресурсы и повышение эффективности самих банков и финансовых организаций?

Из депутатского запроса Ерлана БАРЛЫБАЕВА

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ

Обложить налогами интернет-продажу

Электронная коммерция или интернет-торговля набирает обороты по всему миру и начинает создавать все более серьезную конкуренцию традиционному бизнесу. Сегодня электронная торговля является одним из ключевых двигателей экономического роста и увеличения объемов международной торговли.

В настоящее время общий объем электронной торговли в мире составляет галактическую сумму – около 14 трлн долларов.

В связи с этим во многих странах остро встал вопрос о налогообложении электронной коммерции.

Так, в странах ЕС с 2003 года действуют налоги, которые выплачивают не только европейские интернет-торговцы, но и их могучие американские конкуренты.

В Казахстане вопросы налогообложения электронных услуг на сегодня охватывают только иностранные интернет-компании, осуществляющие продажи товаров и услуг юридическим лицам. Однако вопросы налогообложения иностранных интернет-компаний, осуществляющих продажи физическим лицам, до сих пор не урегулированы.

Электронная коммерция в Казахстане бурно развивается. Согласно данным Forbes-рейтинга, опубликованного в сентябре 2014 года, валовая выручка интернет-торговцев составляла 157 млрд тенге, из них только 15 млрд приходится на казахстанских интернет-продавцов.

В 2015 году казахстанцы совершили покупки через Интернет уже на сумму почти 3,5 млрд долларов США, но только 60 млн долларов пришлось на отечественный рынок. Остальные доллары ушли за пределы Казахстана.

При таких космических доходах крупные казахстанские интернет-торговцы выплатили в качестве налогов смешную сумму в 3 млрд тенге.

По данным Комитета государственных доходов, более 1 млрд тенге ежемесячно наши соотечественники тратят на книги, видеофильмы, детские игрушки, почти столько же на обувь и одежду. Но не все онлайн-магазины из этого списка выплачивают налоги. Большинство таких магазинов не подлежат обложению налогами, поскольку зарегистрированы за пределами РК. Поскольку зарубежные интернет-магазины не платят налоги при экспорте товара, они в состоянии предложить более выгодные цены, что негативно влияет на отечественных производителей этих же групп товаров. Существующий лимит по максимальной стоимости полученных товаров в 1 000 евро, при которой получатель не платит налоги, не решает проблему, так как его очень просто обойти, совершая многократно покупки на чуть меньшую сумму.

Таким образом, учитывая все выше сказанное, в Казахстане назрела необходимость принятия закона по налогообложению зарубежных интернет-компаний, что прекратит дискриминацию деятельности казахстанских интернет-компаний по отношению к иностранным. Также необходимо предоставить налоговые льготы казахстанским поставщикам интернет-услуг, разработчикам программного обеспечения, IT-компаниям и так далее, представляющим собой базовый сектор сферы информационных технологий Казахстана.

Из депутатского запроса Аманжана ЖАМАЛОВА