Премьер-Министру показали образцовое фермерское хозяйство Казахстана

В рамках рабочего визита в Алматы Премьер-Министр РК посетил предприятие, входящее в продовольственный пояс южной столицы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт главы Кабмина.
"Карим Масимов посетил научно-производственный центр и молочный комплекс агрохолдинга, а также осмотрел выставку "Мясное поголовье". Ежегодно ТОО "Байсерке-Агро" выпускает 1 800 тонн молочной и 1 250 тонн мясной продукции, тем самым вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона", – говорится в сообщении.
Также предприятие занимается выращиванием зерновых культур. В активе агрохолдинга порядка 3 600 га посевных земель, на 500 га из которых применяется система подпочвенного капельного орошения. Премьер-Министру продемонстрировали передовую систему полива, позволяющую повысить урожай в разы.
В ходе осмотра сельскохозяйственных угодий заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов рассказал Кариму Масимову о развитии продовольственного пояса вокруг Алматы. Так, в 2016 году планируется реализовать 54 проекта стоимостью 56,2 млрд тенге.
Масимов отметил, что АПК в Казахстане имеет серьезный потенциал роста, но для дальнейшего развития отрасли казахстанским аграриям необходимо держать тесную связь с наукой.
В завершение Премьер-Министр Казахстана посетил конезавод, на котором выращивают породистых лошадей.