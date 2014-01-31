Премьер-министру

Для реализации 4-го этапа реконструкции комбинированной системы золошлакоудаления ТЭЦ-2 необходимо выделение средств из бюджета на 2014–2015 годы в сумме 3 038,6 млн. тенге без НДС, из которых в 2014 году необходимо 1 704,6 млн. тенге и 1 333,9 млн. тенге в 2015 году.

Привлечение заемных средств от банков второго уровня не представляется возможным ввиду значительного срока окупаемости, а также отсутствия дополнительного дохода при реализации проекта. Кроме того, включение в тарифную смету затрат по вознаграждению в последующие годы приведет к дополнительному и существенному росту тарифа на тепловую энергию, который в данное время является убыточным.

Так как несвоевременный ввод в эксплуатацию золоотвала по 4-му технологическому этапу приведет к снижению мощности и отпуска электрической и тепловой энергии потребителям города Алматы, вплоть до полной остановки ТЭЦ-2. Это в свою очередь может привести к срыву своевременного ввода объектов СЭЗ «Парк информационных технологий» в рамках госпрограммы ФИИР, программ по подготовке к Универсиаде 2017 года и обеспечению тепловой и электрической энергией строящегося доступного жилья в городе Алматы.

Учитывая вышеизложенное, а также социальную и экологическую важность реализации проекта, просим повторно рассмотреть и оказать содействие в финансировании проекта из республиканского бюджета.

Из запроса Жумабека ТУРЕГЕЛЬДИНОВА

«Закредитованное» население

Поводом для депутатского запроса послужил стремительный рост потребительского долга населения перед банками второго уровня, который по состоянию на 1 декабря 2013 года составил 2,2 трлн. тенге. Только за один календарный год, с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года, объем потребительских займов вырос на 48%, что составляет 701 млрд. тенге.

С одной стороны, радует, что банки второго уровня активно кредитуют потребительский рынок товаров, увеличивая платежеспособность населения. С другой стороны, к вопросу потребительского кредитования банков второго уровня усиленно подталкивают наши производители товаров, а также собственники крупных торговых комплексов с целью продвижения и реализации своих товаров. Но мы видели на опыте стран Западной Европы и других стран, насколько рискованно для государства необоснованно жить в долг.

В нашей стране наблюдается тенденция постоянного роста просроченной задолженности физических лиц, превышающей 90 дней. Это свидетельствует о том, что растет число населения, не способного обеспечить возврат кредитов, полученных в банках второго уровня. Так, только за 11 месяцев 2013 года задолженность физических лиц выше 90 дней вырос­ла на 15,3%. И нет сомнения, что такая тенденция будет продолжаться и впоследствии может привести к социальным взрывам среди населения.

В 2008 году, когда мировой кризис затронул наш банковский сектор, многие казахстанские банки оказались в трудной ситуации, и еще не ясно, как бы стали развиваться события, не протяни государство им своевременно руку помощи.

На основании вышеизложенного убедительно прошу провести детальный анализ за период с 2011 года по 2013 год по выдаче банками второго уровня потребительских кредитов, динамику их возврата. Предпринять необходимые меры для урегулирования тенденции роста закредитованности населения путем разработки ограничительных мер для банков в виде более качественного анализа платежеспособности заемщика.

Из депутатского запроса Николая КУЗЬМИНА

Недоступное «Доступное жилье»

Поводом для депутатского запроса является обеспокоенность по поводу принятия предварительного решения об изъятии с отдельных регионов в одностороннем порядке неосвоенных денежных средств, выделенных в рамках реализации программы «Доступное жилье-2020».

Несмотря на то, что в 2013 году в рамках программы в целом по республике было введено в эксплуа­тацию 6,8 млн. кв. м жилья, в таких областях, как Мангыстауская и Жамбылская, наблюдается нулевое исполнение плана. Такая же ситуация отмечается и по направлению «Молодая семья» – программы, в рамках которой в эксплуатацию введено лишь 70% жилья, а в ряде регионов план также не исполнен. Подобное положение наблюдалось и в предыдущие годы.

Необходимо учитывать, что население регионов, в которых планируется изъятие неосвоенных средств, не должно страдать из-за действий лиц, ответственных за обеспечение реализации программы. Считаем необходимым оставить за ними право на равные возможности участия в сравнении с жителями других регионов.

В связи со сложившимся положением возникает ряд вопросов. Каковы причины, послужившие поводом для несвоевременного освоения средств ответственными лицами, отвечающими за реализацию программы в разрезе регионов? Какие меры приняты (кроме изъятия) для решения возникшей ситуации? Наказаны ли виновные лица?

С учетом вышеизложенного просим рассмотреть возможность решения данного вопроса.

Из депутатского запроса Татьяны ЯКОВЛЕВОЙ