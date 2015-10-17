ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ

Из депутатского запроса Жабала ЕРГАЛИЕВА

Из депутатского запроса Виктора КИЯНСКОГО

Известно, что в последние годы широкое обсуж­дение получил вопрос об улучшении качества учебников для казахских школ. В новом учебном году вновь стали выявляться ошибки в новых учебниках. Ответственные за их выпуск ссылаются на то, что ошибки стали возможными из-за того, что учебники печатались не в нашей стране, а в Китае и Турции.Между тем во время встреч с представителями полиграфической сферы республики руководители типографий не раз говорили о том, что учебники необходимо выпускать в Казахстане. По их словам, каждая отечественная типография на областном уровне имеет сегодня все возможности для выпуска книг любого формата и сложности. Конечно, выпуск печатной продукции в Казахстане обойдется дороже. Цены на бумагу, картон, печатные пластины, краски и другие расходные материалы не низкие, так как все эти материалы производятся только в России или дальнем зарубежье. В итоге производство газет и книжной продукции становится убыточным, что в итоге приведет к закрытию многих типографий в республике и массовому увольнению специалистов этой отрасли.Для того чтобы поддержать полиграфическую отрасль Казахстана, требуется помощь государства. И в первую очередь необходимо уделить внимание выпуску учебников именно в Казахстане. Это было бы поддержкой наших отечественных полиграфистов. Кроме того, учитывая, что все полиграфические материалы, начиная с бумаги, приобретаются за рубежом, просим и считаем необходимым временно освободить от пошлины и НДС за ввоз всех полиграфических материалов типографии и предприятия, которые печатают газеты общественно-политической направленности.Несмотря на неоднократные реорганизации и структурные изменения в экологическом ведомстве, его работа вызывает множество вопросов, особенно в части мониторинга за загрязнением окружающей среды. В соответствии с Экологическим кодексом Единая государственная система мониторинга окружающей среды включает три подсистемы: мониторинг состояния окружающей среды; мониторинг природных ресурсов; специальные виды мониторинга.В соответствии с этой классификацией предус­мотрена дифференциация по видам, которые должны обеспечивать надежный контроль со стороны государства за воздухом, почвой, водными ресурсами, животным миром для предотвращения их загрязнения и деградации.Однако события последнего времени показывают, что возникающие чрезвычайные ситуации и экологические катастрофы являются следствием фактического отсутствия государственного мониторинга, а его функции, по сути дела, переданы негосударственным структурам и лабораториям, которые зачастую дают необъективную информацию. Это стало возможно после того, как в статью 132 Экологического кодекса «Виды и организация проведения производственного мониторинга» было введено положение о том, что данные производственного мониторинга используются для оценки состояния окружающей среды в рамках ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.С помощью этой витиеватой формулировки, уравнявшей производственный и государственный мониторинг, стало возможным переложить заботу о контроле загрязнений на самих загрязнителей.В связи с этим просим прояснить, сколько и какие санкции были применены за последние два года к аккредитованным негосударственным лабораториям, которые давали недостоверную информацию о состоянии окружающей среды в различных регионах Казахстана? А также какие меры принимает Правительство для повышения эффективности Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и контроля за негосударственными лабораториями, результаты которых используются в Единой государственной системе мониторинга.8 июля 2015 года парламентской фракцией «Народные коммунисты» в адрес Национального банка РК направлен депутатский запрос касательно внедрения механизма доступа граждан, имеющих обязательства перед АО «Астана – Финанс Ипотека» и АО «БТА – Ипотека» по Программе рефинансирования жилищных займов, принятой 24 апреля 2015 года постановлением Правления Национального банка РК во исполнение Плана мероприятий по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства РК 11 февраля 2015 года.Как известно, обязательства АО «БТА – Ипотека» вследствие слияния данной ипотечной компании с банковским холдингом переданы АО «Казкоммерцбанк».В то же время в общественные приемные КНПК за защитой своих законных прав и интересов обращаются проблемные заемщики ипотечной организации АО «Астана – Финанс Ипотека».Ввиду отсутствия лицензии на осуществление отдельных видов банковской деятельности у вышеназванной организации вопрос о принятии на себя его обязательств одним из банков второго уровня (БВУ), получивших средства от АО «Фонд проблемных кредитов», до настоящего времени остается не решенным.В связи с этим просим провести независимый аудит финансового состояния АО «Астана – Финанс Ипотека» для дальнейшей передачи обязательств одному из БВУ, задействованных в Программе рефинансирования ипотечных займов. В случае необходимости КНПК готова оказать содействие при поиске независимого аудитора.