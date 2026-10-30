Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана приняли участие во Втором форуме межрегионального сотрудничества в Бишкеке

В рамках официального визита в Кыргызскую Республику Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие во Втором форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана «Роль регионов в развитии стратегического партнерства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

В городе Бишкеке также состоится 14 заседание казахстанского-кыргызского межправительственного совета. В мероприятии приняли участие председатель Кабинета Министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, руководители регионов двух стран, в частности Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областей, области Жетісу, городов Алматы и Туркестан, а также Иссык-Кульской, Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Нарынской областей Кыргызстана, представители государственных органов и деловых кругов.

Рассмотрены вопросы укрепления прямых связей между регионами и реализации совместных проектов в торговой, инвестиционной, промышленной, транспортно-логистической и туристической сферах. Особое значение придано развитию побратимских отношений между городами и регионами двух стран, расширению практического взаимодействия и формированию новых партнерских связей.

«Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева мы последовательно строим Справедливый и Прогрессивный Казахстан, основанный на открытости и конструктивном партнерстве со всеми странами. Такой подход создает благоприятные условия для укрепления экономики, повышения инвестиционной привлекательности, расширения международного взаимодействия и создания максимально благоприятных условий для бизнеса. Мы придаем особое значение всестороннему развитию союзнических отношений с братским Кыргызстаном», – отметил Олжас Бектенов.

«Наше двустороннее сотрудничество вышло на принципиально новый уровень. Особое значение придаем проведению второго межрегионального форума, который становится важным механизмом укрепления двустороннего взаимодействия. Чуйская, Таласская и Иссык-Кульская области Кыргызстана имеют традиционно тесные связи с Алматинской и Жамбылской областями Казахстана. В то же время наше межрегиональное сотрудничество не ограничивается приграничными областями. Установлены прямые связи между нашими городами, областями, не ограничивающими между собой», – сказал Адылбек Касымалиев.

Кыргызстан является одним из важных торговых партнеров Казахстана. По итогам 2025 года объем двусторонней торговли вырос на 33% и достиг $2,4 млрд. С начала текущего года данный показатель увеличился еще на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что главами государств Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым поставлена задача по увеличению двустороннего товарооборота до $3 млрд.

Важная роль в дальнейшем развитии экономических связей отводится приграничным регионам. Алматинская и Жамбылская области Казахстана граничат с Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областями Кыргызстана. Протяженность общей государственной границы составляет порядка 1,2 тыс. км. Внимание уделено развитию Жамбылской области как одного из ключевых центров приграничной торговли и логистики. На ее территории расположены 7 из 8 пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе, действуют свыше 1 тыс. предприятий с кыргызским участием. Кроме того, одним из перспективных совместных проектов является Индустриальный торгово-логистический комплекс, реализуемый в Жамбылской области. Рассмотрены перспективы развития транспортно-транзитного сотрудничества.

По итогам 2025 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 10% и достиг 6,8 млн тонн. За девять месяцев т.г. перевезено 5,1 млн тонн грузов, что на 8,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика сохраняется и в автомобильном сообщении: объем грузоперевозок по итогам прошлого года вырос на 37%, составив 3,7 млн тонн.

Важным шагом в упрощении транспортных процедур стал переход на электронный обмен разрешениями. Отмечен значительный потенциал в туристической отрасли. Казахстан и Кыргызстан обладают широкими возможностями для развития совместных маршрутов в сфере горного, экологического, пляжного и делового туризма. За 9 месяцев т.г. взаимный туристический поток превысил 4 млн человек. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении прямых связей между регионами, развитии совместных производств, торговли, транспортной инфраструктуры и туризма. Реализация намеченных инициатив будет способствовать укреплению казахско-кыргызского стратегического партнерства и устойчивому экономическому развитию региона.

По итогам форума состоялось подписание документов, направленных на расширение межрегионального сотрудничества деловых связей. В частности, о развитии побратимских связей между Алматы и Бишкеком на 2026–2030 годы, установлении побратимских отношений между Туркестаном и городом Манас, а также между Щучинско-Бурабайской курортной зоной и курортной зоной озера Иссык-Куль. Ряд соглашений направлен на расширение сотрудничества с Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Нарынской областями Кыргызстана. Кроме того, подписан ряд коммерческих документов в сферах торговли, экспорта и продвижения казахстанской продукции на рынке Кыргызстана.