Премьер-министры Казахстана и Молдовы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

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Обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистических связей, а также взаимодействия в сфере энергетики.



Олжас Бектенов подчеркнул, что Молдова является надежным партнером Казахстана. Обозначены перспективные направления для увеличения взаимной торговли. Внимание уделено возможностям наращивания казахстанского экспорта и развития транспортных маршрутов между двумя странами, в том числе с использованием Транскаспийского международного транспортного маршрута и логистической инфраструктуры Молдовы.



В свою очередь Василе Тофан положительно высказался о реализуемых в Казахстане реформах по обеспечению прогрессивного роста экономики и отметил укрепление позиций страны на международном энергетическом рынке. Выражена заинтересованность Молдовы в активизации деловых контактов с Казахстаном.



Стороны подтвердили намерения по дальнейшему укреплению казахско-молдавских отношений по приоритетным направлениям экономики.