Премьер-министры Казахстана и Молдовы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

На полях Саммита 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Анталье (Турция) состоялась встреча Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и Премьер-министра Республики Молдова Василе Тофана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистических связей, а также взаимодействия в сфере энергетики.
Олжас Бектенов подчеркнул, что Молдова является надежным партнером Казахстана. Обозначены перспективные направления для увеличения взаимной торговли. Внимание уделено возможностям наращивания казахстанского экспорта и развития транспортных маршрутов между двумя странами, в том числе с использованием Транскаспийского международного транспортного маршрута и логистической инфраструктуры Молдовы.
В свою очередь Василе Тофан положительно высказался о реализуемых в Казахстане реформах по обеспечению прогрессивного роста экономики и отметил укрепление позиций страны на международном энергетическом рынке. Выражена заинтересованность Молдовы в активизации деловых контактов с Казахстаном.
Стороны подтвердили намерения по дальнейшему укреплению казахско-молдавских отношений по приоритетным направлениям экономики.