Кадровые назначения
Премьер обозначил задачи перед новым руководством НУХ "Байтерек"
Сегодня Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев представил коллективу АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" избранного решением Совета директоров нового председателя правления – Айдара Арифханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Бакытжан Сагинтаев обозначил перед новым руководством ряд задач, которые стоят перед Холдингом, среди которых достижение целей, поставленных Главой государства, а также эффективное выполнение функции финансового оператора государственных и правительственных программ индустриально-инновационного развития, "Нурлы жол", "Дорожная карта бизнеса" и "Нурлы жер".

Айдар Арифханов родился в 1974 году. В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, в 2008 году – Колумбийский университет. По специальности – экономист, магистр государственного администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в структуре Министерства финансов РК. В 2004–2006 годы занимал должность вице-министра финансов.

В 2006–2017 годы занимал различные должности: заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра, вице-министр труда и социальной защиты, советник Премьер-министра, заместитель председателя Агентства РК по информатизации и связи, управляющий директор АО "Казахтелеком", заместитель председателя правления НАК "Казатомпром".

В 2015–2017 годы работал вице-министром национальной экономики.

С января 2017 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя правления АО "НУХ "Байтерек". На протяжении последних трех месяцев исполнял обязанности председателя правления.

НУХ "Байтерек" создан в 2013 году в целях активного привлечения инвестиций через значительное увеличение доли негосударственных источников финансирования для диверсификации экономики и повышения качества управления национальными институтами развития. Совет директоров возглавляет Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

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