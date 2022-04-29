Премьер обсудил с вице-президентом ЕБРР текущую ситуацию в банковском секторе Казахстана

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с вице-президентом ЕБРР по банковским операциям Аланом Пию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе онлайн-встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Казахстане и краткосрочный план действий Правительства РК в отношении банковского сектора.

Премьер-министр РК проинформировал о мерах, которые реализовал Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка для поддержания доверия к тенге и обеспечения финансовой стабильности.

Было отмечено, что банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала, что позволяет банкам сохранять устойчивость, несмотря на негативные факторы.

Так, с начала текущего года совокупные активы банков выросли на 148 млрд тенге (0,4%) до показателя 37,8 трлн тенге. Собственный капитал вырос на 96 млрд тенге (2,1%) и составил 4,6 трлн тенге.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие по реализуемым проектам и другим направлениям сотрудничества.

Справочно: Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой организацией, созданной в 1991 году, которая финансирует проекты в странах от Центральной Европы до Центральной Азии, а также в странах Южного и Восточного Средиземноморья.

По линии Казахстана в 2021 году ЕБРР инвестировал 558 млн евро в 18 проектов, из которых около 40% связаны с переходом к «зеленой» экономике.