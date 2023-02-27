Премьер отчитался президенту о социально-экономическом развитии Казахстана

Президент, Правительство, Экономика
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Как сообщил премьер-министр, расходы бюджета планируется уточнить на 2,2 трлн тенге за счет внутреннего перераспределения и увеличения поступлений бюджета.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Глава государства заслушал отчет премьер-министра Алихана Смаилова о социально-экономическом развитии Казахстана и уточнении параметров республиканского бюджета на 2023 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что прогнозы по росту мировой экономики и макроэкономические показатели на 2023 год сохранены на ранее одобренном уровне. Реальный рост ВВП Казахстана планируется на уровне 4%, цена на нефть – 85 долларов за баррель.

Как сообщил премьер-министр, расходы бюджета планируется уточнить на 2,2 трлн тенге за счет внутреннего перераспределения и увеличения поступлений бюджета.

В рамках уточнения предусмотрены дополнительные расходы на развитие малых и моногородов, реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі», обеспечение населенных пунктов газоснабжением, строительство и реконструкцию систем теплоснабжения, поддержание продовольственной безопасности и создание условий для массовой занятости в сельской местности.

Для развития транспортной инфраструктуры и логистики запланировано финансирование строительства и реконструкции дорог, обновление подвижного состава и приобретение пассажирских вагонов. Также предусматривается финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности, для обеспечения обороноспособности и безопасности страны дополнительно выделяются средства на модернизацию армии и улучшения условий военной службы.

В завершение глава государства подчеркнул важность усиления контроля над расходованием бюджетных средств в целях обеспечения максимального социально-экономического эффекта.

 

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