Премьер ознакомился с мерами по развитию туристического потенциала Акмолинской области

Политика
В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев посетил строительство новой Республиканской базы лыжного спорта в Щучинске, ознакомился с состоянием санаторно-курортных объектов, достопримечательностей и туристической инфраструктуры поселка Бурабай, а также оценил качество ремонта на одном из участков автомобильной дороги Щучинск – Боровое, сообщает primeminister.kz.

Во время посещения базы лыжного спорта Бакытжан Сагинтаев оценил ход строительства и заслушал доклад о текущей ситуации на объекте и планируемых сроках завершения работ. Комплекс зданий и сооружений объекта размещен на территории 140,5 га и в настоящее время его готовность составляет более 90%. На новой Республиканской базе лыжного спорта планируется проводить международные соревнования и тренировки по лыжным гонкам, биатлону, лыже-роллерному спорту.

Затем Премьер ознакомился с санаторно-курортными объектами и достопримечательностями государственного национального природного парка Бурабай.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев рассмотрел результаты реконструкции участка на 16–18 км автомобильной дороги Щучинск – Боровое, которая была проведена с апреля по июль 2017 года. Аким области Малик Мурзалин представил отчет о ходе проведенной реконструкции и дальнейших планах по ремонту дорог региона в целом.

Развитие туристического потенциала является одним из направлений при формировании новой модели экономического роста, которая была обозначена в Послании Президента Нурсултана Назарбаева "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность". В этой связи Правительство проводит комплексную работу в этой сфере.

Основным документом по развитию ЩБКЗ является Системный план развития Боровской курортной зоны до 2020 года, разработанный с участием международных экспертов. План предусматривает развитие пяти основных зон благоприятных для инвестиций. Среди них перспективная зона массового отдыха озере Чебачье, зона для туризма премиум-класса на озере Щучье, центр конного спорта и детского оздоровительного туризма на озере Катарколь, экоаул в поселке Сарыбулак, а также Кемпинг на озере Жукей, отметили в пресс-службе Премьера.

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