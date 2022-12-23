Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде

Поездки , Правительство , Энергетика
19

Проект реализуется за счет иностранных инвестиций, срок ввода в эксплуатацию – 2025 год.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов проинспектировал работу ключевых инфраструктурных объектов региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Так, Алихан Смаилов посетил Кызылординскую ТЭЦ, вырабатывающую порядка 67 МВт электрической и 341 Гкал/ч тепловой энергии. Здесь же ему был презентован проект строительства новой теплоэлектроцентрали мощностью 240 МВт и 277 Гкал/ч, которая должна внести значительный вклад в бесперебойное снабжение южных регионов. Проект реализуется за счет иностранных инвестиций, срок ввода в эксплуатацию – 2025 год.

Премьер-министр отметил, что действующая ТЭЦ была построена в 60-ые годы прошлого века, поэтому имеет высокий уровень износа. Вместе с тем по поручению главы государства до 2025 года в южных регионах будет реализован ряд проектов по строительству парогазовых установок.

«С развитием экономики страны запускается все больше промышленных и социальных объектов, поэтому требуется оперативно вводить дополнительные энергомощности. В рамках этих задач в Кызылординской области будет построена новая ТЭЦ. Данный проект также необходимо завершить своевременно», — подчеркнул Алихан Смаилов.

По его словам, срочного решения требует и вопрос изношенности электрических сетей в Кызылординской области, так как их техническое состояние напрямую влияет на качество электроснабжения жителей и промышленных объектов региона.

Глава Правительства также ознакомился с работой Кызылординского гидроузла, расположенного на русле реки Сырдарья. Его основными задачами являются регулирование водопотока по реке и снабжение водой 110 тыс. га орошаемых земель, 250 тыс. га сенокосных угодий и пастбищ, расположенных на территории Кызылорды, Сырдарьинского, Жалагашского и Кармакшинского районов области. В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства РК начата комплексная реконструкция гидроузла, которую планируется завершить в следующем году.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время завершается разработка Комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы, реализация которого позволит привлечь инвестиции и решить первоочередные проблемные вопросы.

Алихан Смаилов добавил, что после переговоров с приграничными странами в текущем году были также созданы возможности для снижения нехватки воды в регионе. Кроме того, проведены работы по очистке каналов и ремонт гидротехнических сооружений, в результате чего посевные площади были полностью обеспечены поливной водой.

К предстоящему вегетационному периоду также предусматриваются меры по обеспечению сельхозтоваропроизводителей поливной водой. Будут продолжены переговоры по поступлению установленного лимита воды.

 

Популярное

Все
Один раз не Гандапас
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Если нет естественного языкового фона, можно и нужно создавать его самим
В неположенном месте переходил улицу житель Петропавловска и дошел до… оскорбления полицейского
Праздник визуала и магия Кэмерона
Ахмет Байтурсынулы в царских судах: борьба и победы
Завоевать руку, сердце и полный комплект медалей
Литературовед из Туркестана
Будущее за роботами и фрилансерами?
На казахском – за чашечкой кофе
В центре агломераций
Кошачий ангел-хранитель
Виновных – к ответственности!
Мужчину, убившего лебедя вилами, нашли полицейские
Дети «Евразии»
Укрепляя долгосрочное сотрудничество
Армейский полиглот
Стремление к высоте
Танцуем душой
В гармонии чувств и технологий
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Двухэтажный дом горит в Астане (видео)
Коммунальная ломка
Казахстанцы сделали сенсацию на международном турнире по робототехнике
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Контрактник покончил с собой из-за неразделенной любви
Эвакуироваться не удалось: шесть человек погибли во время пожара в Карагандинской области
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
Минивэн с детьми-спортсменами разбился в Актюбинской области. Один ребенок погиб.
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
Токаев поставил задачи перед Правительством
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
Стало известно состояние юных спортсменов, попавших в ДТП в Актюбинской области
Казахстанка заказала обувь, а получила коробку с марихуаной
Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
Казахстан празднует 31-ую годовщину Независимости
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная

Читайте также

Правительство
Основные подходы по разработке Бюджетного и Налогового коде…
Поездки , Правительство , Сельское хозяйство
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской облас…
Энергетика
Темиртаусцы не будут платить за отопление в случае недогрев…
Правительство , Экономика
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]