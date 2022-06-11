Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Премьер озвучил приоритетные задачи перед руководством Жетысуской области

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в Талдыкорган для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней области Жетісу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Выступая перед депутатами, Алихан Смаилов напомнил, что указом Главы государства создана новая область Жетісу и поздравил их с этим историческим событием.

Глава Правительства зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Бейбита Исабаева и Багдата Карасаева.

Алихан Смаилов подчеркнул, что каждый из предложенных кандидатов обладает необходимыми компетенциями и опытом для управления регионом.

По итогам открытого голосования из 141 депутата 106 проголосовали за кандидатуру Бейбита Исабаева, 35 депутатов отдали свои голоса за Багдата Карасаева.

После завершения собрания Премьер-министр представил акима активу региона.

В своем выступлении глава Правительства отметил, что перед руководством области стоит задача в оперативном порядке решить вопросы стабильного функционирования органов управления и учреждений, оказывающих госуслуги.

Кроме того, для повышения благосостояния и качества жизни граждан нужно планомерно вести работу по экономическому развитию региона.

В этом ключе перспективными направлениями Премьер-Министр назвал сельскохозяйственное производство, обрабатывающую промышленность и туристическую отрасль.

«Необходимо проанализировать сильные стороны экономики региона и определить инвестиционные проекты, которые дадут быстрый толчок развитию Жетісу», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Также глава Правительства обозначил важность решения актуальных социальных вопросов местных жителей, включая обеспечение качественной питьевой водой, жильем, электро- и газоснабжением, а также своевременный ремонт дорог и общественных объектов.

«Решение социальных вопросов жителей региона должно быть у местных исполнительных органов на первом плане. При этом работу нужно выстраивать на основе эффективного диалога с народом и в соответствии с задачами, обозначенными Президентом страны в концепции «Жаңа Қазақстан», — заключил Алихан Смаилов.

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