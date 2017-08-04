Премьер пообщался с оператором центра занятости в Кокшетау

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил Центр занятости Кокшетау и рассмотрел меры содействия в трудоустройстве жителей Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.
В ходе посещения центра Бакытжан Сагинтаев осмотрел операционный зал, в котором работают операторы, и пообщался с одним из них (на фото).
Директор центра Ерик Муратбеков представил доклад о реализуемых программах оказания помощи в трудоустройстве жителям региона. Так, за истекший период 2017 года при содействии центра было трудоустроены 706 человек, порядка 90 человек прошли профессиональное обучение, 193 были направлены на общественные работы, 51 – на временные социальные рабочие места и еще 33 – на молодежную практику.
За I квартал 2017 года в Акмолинской области трудоустроены 7 420 человек, в том числе обеспечены постоянными рабочими местами – 4 055, временными и сезонными – 3 162, за счет средств местных бюджетов оплачиваемыми общественными работами – 2066. Уровень безработицы составил 4,9%.
На реализацию программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в регионе в 2017 году предусмотрено 4,8 млрд тенге.
Правительство держит вопрос обеспечения занятости на постоянном контроле. В ходе рабочих поездок Бакытжан Сагинтаев регулярно обращает внимание местных исполнительных органов и представителей бизнеса на необходимость создания новых рабочих мест, особенно в секторах экономики, которые могут принять потенциально высвобождаемый переток работников из других сфер.
Также с начала 2017 года в Казахстане реализуется новая Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, которая содержит в себе ряд механизмов по поддержке людей, желающих открыть свое дело, либо устроится на работу.