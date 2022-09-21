Премьер поручил увеличить количество грантов по востребованным медицинским специальностям

Ход реализации национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» рассмотрели на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что реализация мероприятий нацпроекта за первое полугодие 2022 года позволила улучшить основные показатели здоровья населения. Так, удалось достичь снижения смертности от болезней системы кровообращения на 21,4%, злокачественных новообразований – на 8,7%, болезней органов дыхания – на 23,8%, туберкулеза – на 11,8%. Общая смертность населения снизилась на 15,4%.

За истекший период оказано более 18 тыс. услуг по 80 видам сложных и высокотехнологичных медуслуг. Для повышения качества онкологической помощи функционируют центры Гамма-ножа и ядерной медицины, где проведено более 300 операций и пролечено порядка 400 пациентов.

Для более 1 млн жителей отдаленных сел 149 передвижными медицинскими комплексами оказана медпомощь с предоставлением консультативно-диагностических услуг и лекарств. Также в этом году возобновлена работа 2 медицинских поездов «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан», которые оказали соответствующую помощь в 10 регионах страны.

В целом охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной помощью и диагностикой при плане в 47% доведен до 49%. Объем медпомощи на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП и ОСМС доведен до 56%.

Продолжается оснащение районных больниц современными компьютерными томографами и рентген-аппаратами, строятся две научно-инновационные многопрофильные клиники в городах Астана и Алматы, в ряде регионов открыто 8 новых детских реабилитационных центров и т.д.

О ходе реализации нацпроекта в регионах доложили акимы Жамбылской области Нуржан Нуржигитов и Шымкента – Мурат Айтенов.

Заслушав выступающих, Премьер-министр отметил, что в настоящее время направляются значительные финансовые средства на строительство новых объектов здравоохранения, приобретение медицинской техники, внедрение современных технологий и обучение кадров.

Так, стали доступными многие дорогостоящие медицинские исследования, в прошлом году был открыт первый в странах Центральной Азии центр Гамма-нож для радиохирургического лечения заболеваний, значительно повысилась зарплата медработников.

«По поручению Главы государства разрабатывается пилотный проект «Модернизация сельского здравоохранения». К 2025 году предусматривается строительство 650 объектов первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах. Также будет проведена модернизация 32 районных больниц», — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем Премьер-министр затронул ряд вопросов, требующих скорейшего решения. В частности, он озвучил обращения граждан по поводу ГОБМП и ОСМС.

«В первую очередь люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой помощи. Поручаю министерствам здравоохранения и финансов до 1 ноября подготовить предложения по совершенствованию их финансирования», — подчеркнул Алихан Смаилов.

По словам Премьера, требуется принять неотложные меры для снижения показателей материнской и младенческой смертности, а также вести постоянный мониторинг за здоровьем женщин и новорожденных.

Кроме того, особого внимания требует оказание своевременной реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями.

«Совместно с регионами необходимо принять меры по строительству современных перинатальных центров и оснащению детских больниц необходимым оборудованием», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также поручил проработать вопросы увеличения количества образовательных грантов по востребованным специальностям и обеспечить интеграцию медицинских информационных систем в рамках проводимой работы по цифровизации системы здравоохранения.