Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Премьер поручил завершить реконструкцию водоочистных сооружений Кокшетау, начатую 13 лет назад

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил ряд важных промышленных и социальных объектов, а также оценил ход развития сферы здравоохранения региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Так, глава Правительства ознакомился с деятельностью районной котельной № 2 ГКП «Кокшетау Жылу». Котельная производственной мощностью порядка 300 Гкал/час была введена в эксплуатацию в 1998 году.

Премьер отметил, что в ходе прохождения отопительного сезона на теплоисточниках Кокшетау фиксировались технологические нарушения. Наблюдались проблемы и по качеству питьевой воды.

«Обеспечение теплом – один значимых вопросов для Кокшетау. Необходимо активнее продвигать инвестиционный проект по строительству ТЭЦ, провести конкурсные процедуры, определить инвестора и модель финансирования. На реализацию проекта потребуется значительное время, поэтому перед областью стоит задача по проведению качественных ремонтных работ действующих теплоисточников, чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Министерству энергетики совместно с акиматом было поручено проработать вопрос приобретения социального мазута.

Кроме того, глава Правительства акцентировал внимание на том, что более 13 лет реализуется проект по реконструкции водоочистных сооружений областного центра. В этой связи Мининдустрии совместно с Минфином и акиматом области поручено проработать возможность выделения средств из бюджета для завершения работ.

В рамках рабочей поездки Премьер-министр также посетил новый клинико-реабилитационный центр ТОО «Viamedis». На базе центра функционируют поликлиника на 250 посещений в смену, отделение стационарной реабилитации, дневной, хирургический и терапевтический стационары.

Заслушав доклад о развитии сферы здравоохранения области, Алихан Смаилов указал на рост общей смертности в регионе – на 10,3%. Аналогичная ситуация наблюдается по материнской смертности и смертности от болезней системы кровообращения.

«Акимату необходимо уделить особое внимание решению этих проблем, а также усилить работу по привлечению молодых кадров в сферу здравоохранения», — поручил глава Правительства.

Еще одним пунктом рабочей поездки Премьер-министра стало посещение фабрики ТОО «Новопэк» по производству различных видов полипропиленовой тары. Предприятие оснащено современным оборудованием. По технологии производства фабрика отвечает всем требованиям мировых стандартов и имеет сертификат ООН на выпуск большегрузной тары. Продукция компании пользуется спросом на внутреннем рынке, а также в Таджикистане, Узбекистане и Российской Федерации. В дальнейшем планируется выход на рынки других стран СНГ.

Алихан Смаилов отметил, что Правительством продолжается работа по диверсификации экономики, расширению номенклатуры и усложнению производимых товаров, а также обеспечению сырьем отечественных производителей.

Далее Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью предприятия по заготовке, переработке и реализации широкой линейки молочной продукции ТОО «Гормолзавод».

«Традиционно Акмолинская область является одним из основных регионов по производству продуктов питания. В этом направлении мы и сегодня наблюдаем положительную динамику. Благодаря кормовым возможностям области можно активнее развивать молочное животноводство, в том числе переработку соответствующей продукции», — отметил Премьер.

Алихан Смаилов добавил, что Правительство целенаправленно сокращает объемы импорта молочной продукции, стимулируя отечественных производителей на насыщение внутреннего рынка.

«Для этого сохранены все меры государственной поддержки по субсидированию селекционно-племенной работы и удешевлению стоимости производства молока. Акимату области совместно с профильным Министерством необходимо обратить особое внимание на загруженность молокоперерабатывающих предприятий области», — поручил Премьер.

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