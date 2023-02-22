Премьер потребовал поставить точку в вопросе газификации северных и восточных регионов Казахстана

В этой связи Министерству энергетики совместно с фондом «Самрук-Казына» поручено в срок до 1 мая подготовить окончательное решение.

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Ход газификации населенных пунктов Казахстана рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Алихан Смаилов отметил, что магистральный газопровод «Сарыарка», вдоль которого подведена соответствующая инфраструктура и установлены необходимые пусковые комплексы, был построен еще в 2019 году. Однако темпы подключения населения столицы, Карагандинской и Акмолинской областей к долгожданному газу остаются на довольно низком уровне.

«Жители этих регионов жалуются на отсутствие газораспределительных сетей, волокиту с разрешительными документами и дорогое подключение. И это касается не только центральных регионов, но и всех других, где уже есть газ», - сказал Алихан Смаилов.

В качестве примера он привел село Бигаш Алматинской области, где жителям обещают провести газ уже в течение 10 лет. В то же время население аула Алшалы в Толебийском районе Туркестанской области также ожидает «голубое топливо» на протяжении нескольких лет.

По словам главы Правительства, в селе Зеленое Западно-Казахстанской области (5 км от Уральска) газ провели еще в 2014 году, но до сих пор подключены только административные здания.

«Кроме сельских населенных пунктов, в городах также сохраняются проблемы с обеспечением населения газом. В итоге, сами видите, Астана по-прежнему «утопает в смоге» и лидирует в мировых рейтингах по уровню загрязнения воздуха. Сдвигаются сроки строительства новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы. Акимам регионов и компании «QazaqGaz» нужно взять эти вопросы на особый контроль», - указал Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что пора также определиться и поставить точку в вопросе газификации северных и восточных регионов страны. В этой связи Министерству энергетики совместно с фондом «Самрук-Казына» поручено в срок до 1 мая подготовить окончательное решение.

Не менее важным вопросом, по словам Алихана Смаилова, является и высокий износ газовой инфраструктуры.

«Все вы видите ситуацию в Экибастузе и Рудном вследствие высокого износа теплосетей. При этом газовые сети находятся под более высоким давлением и несут более высокие риски. Основная масса магистральных газопроводов была построена более 30 лет назад и требует больших капитальных вложений для безопасной эксплуатации», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что контроль этого вопроса со стороны министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, акимов регионов и компании «QazaqGaz» должен быть постоянным, а вопросы модернизации и своевременного ремонта газовой инфраструктуры - приоритетными.