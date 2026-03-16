Пресс-служба правительства опубликовала поздравление главы Кабмина Олжаса Бектенова по случаю принятия страной нового основного закона РК, сообщает Kazpravda.kz
Уважаемые соотечественники!
Наша страна под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева уверенно вступила в новый этап своего развития.
Вчера на общенациональном референдуме граждане Казахстана своим активным участием показали пример подлинного патриотизма, выразив всенародную поддержку курсу Главы государства на масштабные политические и социально-экономические преобразования.
Мы с вами стали непосредственными участниками исторического по своему масштабу и значению события.
Как подчеркнул Президент, казахстанцы проголосовали за дальнейшую модернизацию страны и внесли свой вклад в укрепление нашей государственности.
Новейшая история Справедливого Прогрессивного Казахстана строится исключительно на демократических ценностях, отдавая должное уважение нашим традициям и культуре.
Убежден, мы вместе сможем достичь поставленных целей, обеспечив качество и динамизм проводимых реформ.
Поздравляю всех казахстанцев с принятием новой Конституции, являющей собой символ Единства, Независимости и Суверенитета нашей Родины – Республики Казахстан!
Премьер-министр РК Олжас Бектенов