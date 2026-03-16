Уважаемые соотечественники!

Наша страна под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева уверенно вступила в новый этап своего развития.

Вчера на общенациональном референдуме граждане Казахстана своим активным участием показали пример подлинного патриотизма, выразив всенародную поддержку курсу Главы государства на масштабные политические и социально-экономические преобразования.

Мы с вами стали непосредственными участниками исторического по своему масштабу и значению события.

Как подчеркнул Президент, казахстанцы проголосовали за дальнейшую модернизацию страны и внесли свой вклад в укрепление нашей государственности.

Новейшая история Справедливого Прогрессивного Казахстана строится исключительно на демократических ценностях, отдавая должное уважение нашим традициям и культуре.

Убежден, мы вместе сможем достичь поставленных целей, обеспечив качество и динамизм проводимых реформ.

Поздравляю всех казахстанцев с принятием новой Конституции, являющей собой символ Единства, Независимости и Суверенитета нашей Родины – Республики Казахстан!

Премьер-министр РК Олжас Бектенов