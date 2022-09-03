Премьер представил коллективу министерства информации нового руководителя

Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Министерства информации и общественного развития нового руководителя — Дархана Кыдырали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Глава Правительства отметил, что Дархан Кыдырали является опытным специалистом, ученым-тюркологом, широко известным в информационной сфере страны. На протяжении многих лет он руководил Международной тюркской академией и республиканской газетой «Егемен Казахстан», в разные годы занимал ответственные должности в государственном секторе.

«Уверен, что знания и опыт Дархана Куандыкулы будут способствовать дальнейшему развитию информационного поля и гражданского общества страны, эффективному достижению целей, обозначенных Президентом в Послании народу», — отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что перед Министерством информации стоят задачи по расширению роли институтов гражданского общества, укреплению межэтнических отношений, совершенствованию молодежной и семейной политики, а также повышению конкурентоспособности СМИ.

Алихан Смаилов также отметил важность проведения предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий на высоком организационном уровне.

Кроме того, глава Правительства поблагодарил ранее занимавшего должность министра информации и общественного развития Аскара Умарова за проделанную работу и пожелал ему успехов на новом посту.