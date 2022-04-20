Премьер предупредил министров и акимов о персональной ответственности за привлечение инвестиций

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба, в ходе которого были рассмотрены итоги исполнения целевых индикаторов по привлечению инвестиций в основной капитал (ИОК) за 2021 год и 1 квартал 2022 года, а также ход реализации проекта компании «Valmont Industries» по строительству завода механизированных оросительных систем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Выступая с докладом, вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров сообщил, что по итогам прошлого года лидерами в исполнении планов по привлечению ИОК стали город Шымкент (115% от плана – 462,1 млрд тенге), Актюбинская (101,8% от плана – 815,6 млрд тенге) и Костанайская (101,3% от плана – 416,2 млрд тенге) области.

В числе аутсайдеров по этому показателю Северо-Казахстанская (80,4% от плана – 331,9 млрд тенге), Западно-Казахстанская (69,6% от плана – 423,7 млрд тенге) и Кызылординская (66,4% от плана – 302,8 млрд тенге) области.

Среди государственных органов лидерами являются Министерство сельского хозяйства РК (108,4% от плана – 893,3 млрд тенге), Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК (100,3% от плана – 6 036,7 млрд тенге) и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (98,7% от плана – 235,8 млрд тенге).

Неисполнение планов отмечено со стороны Министерства культуры и спорта РК (62,8% от плана – 566,6 млрд тенге) и Минздрава РК (49,3% от плана – 198,7 млрд тенге).

Заслушав выступления других докладчиков по регионам и ведомствам, Алихан Смаилов отметил, что новые экономические вызовы несут в себе не только риски, но и возможности для роста, поэтому руководству всех регионов и госорганов нужно активизироваться в этом направлении.

«Мы видим, что есть определенные риски у госорганов по недостижению целевых показателей. Отстающим центральным госорганам и регионам следует обратить на это внимание. Поручаю активизировать работу по привлечению инвестиций в основной капитал и держать данный вопрос на особом контроле. Министры и акимы будут нести за это персональную ответственность», — сказал Премьер-министр РК.

Спикером по второму вопросу выступил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Локализация производства машин компании «Valmont Industries» в Казахстане обеспечит доступ фермерам к качественному оборудованию и подстегнет развитие соответствующей сельскохозяйственной инфраструктуры.

Ознакомившись с деталями проекта, Премьер-министр поручил провести по нему дополнительную экспертизу с привлечением заинтересованных госорганов и подтвердить обоснованность его реализации с учетом обязательств сторон.