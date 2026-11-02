Премьер провел совещание по реформированию автодорожной отрасли

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Руководителю правительства продемонстрированы основные причины образования трещин, колейности и других дефектов дорожного покрытия, а также предложения по обновлению нормативов с учетом климатических условий регионов и фактических нагрузок.



Представленные решения по повышению качества дорожного покрытия предусматривают:



применение узких фракций кубовидного щебня, базового битума и методов его модификации для обеспечения пластичности;



повышение устойчивости разных видов модифицированных битумов к колееобразованию и образованию трещин;



применение неразрушающих методов контроля и внедрение новых технологий для повышения долговечности дорожного покрытия, а также улучшения качества светоотражающих дорожных знаков и дорожной разметки.



На совещании состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся повышения стандартов качества строительства и эксплуатации автодорог, соблюдения технологий на всех этапах работы с дорожно-строительными материалами, а также усиления ответственности подрядных организаций за долговечность и качество дорожного полотна. В обсуждении приняли участие депутаты Курултая Замир Сагинов, Мейрхат Касымбаев, академик Национальной академии наук при Президенте Багдат Телтаев и другие. Участниками совещания подчеркнута важность повышения культуры строительства и эксплуатации автомобильных дорог.



Министр транспорта Нурлан Сауранбаев доложил, что Министерством транспорта совместно с Министерством энергетики и АО «НК «КазМунайГаз» проведена инвентаризация системы транспортировки и хранения битума. По ее итогам разработаны подходы к повышению качества продукции, обеспечению равномерной загрузки заводов и переходу на производство полимерно-модифицированного битума с улучшенными характеристиками. Каспийский битумный и Павлодарский нефтехимический заводы готовы к выпуску продукции марок 50/70 и 70/100, а также полимерно-модифицированных составов при наличии соответствующих заявок.

Обсуждены новые технологии дорожного строительства, включая Superpave и применение полимерно-модифицированного асфальтобетона, а также меры по обеспечению качества используемых материалов и усилению лабораторного контроля. Рассмотрены вопросы организации дорожного строительства, развития придорожного сервиса, модернизации автомобильных пунктов пропуска и внедрения цифровых инструментов мониторинга.



В целях сохранности дорожного покрытия предусмотрено усиление весогабаритного контроля. Рассмотрены предложения по законодательному закреплению автоматической фиксации нарушений весогабаритного контроля, включая объезд автоматизированных станций измерения, и усилению ответственности за перегруз. Продолжается интеграция цифровых инструментов мониторинга в единую систему E-Kolik.



Внимание уделено совершенствованию системы управления автомобильными дорогами местного значения. В соответствии с поручением Главы государства Рабочей группой выработаны предложения по совершенствованию системы управления автомобильными дорогами местного значения, усилению координации между центральными и местными исполнительными органами, а также повышению ответственности за качество дорожных работ. Обозначена необходимость более детализированного районирования конструкций дорожной одежды с учетом климатических и региональных особенностей.



Первый замгенпрокурора Жандос Умиралиев сообщил о предварительных результатах проверок в автодорожной отрасли. Выявлены системные нарушения на разных этапах – от планирования и строительства до эксплуатации дорог. На сегодняшний день начато 33 досудебных расследования по фактам нарушений. Предварительная сумма ущерба оценивается примерно в более чем 8 млрд теңге. Расследования продолжаются. Кроме того, за счет отмены необоснованных договоров и планов государственных закупок предотвращены расходы на сумму 36 млрд теңге. В частности, выявлены случаи объявления новых тендеров на ремонт ранее отремонтированных дорог, в том числе объектов с действующими гарантийными обязательствами подрядчиков.



По итогам совещания Олжас Бектенов поручил Рабочей группе по реформированию автодорожной отрасли до конца ноября т.г. завершить обсуждение и подготовить комплексный пакет предложений.



Руководитель Правительства подчеркнул необходимость всесторонней оценки предлагаемых мер, включая пересмотр нормативов, повышение качества строительных материалов и внедрение новых технологий. Итоговый документ должен предусматривать комплексные решения по устранению причин преждевременного разрушения дорожного покрытия и повышению ответственности подрядных организаций за качество выполненных работ. Все предлагаемые меры должны быть взаимосвязаны и охватывать полный цикл строительства и эксплуатации, обеспечивая качество и долговечность автомобильных дорог республиканского и местного значения.