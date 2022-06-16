Снижение доли на рынке одного из операторов сотовой связи рассматривают в Правительстве РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе заседания были рассмотрены предложения Агентства по защите и развитию конкуренции в части демонополизации рынков электроэнергии и телекоммуникации.

В рамках шагов по демонополизации рынка связи было озвучено предложение по снижению доли на рынке одного из крупных операторов в сфере оказания услуг сотовой связи.

Премьер-министр РК дал поручение проработать озвученные подходы на экспертном уровне, чтобы оценить потенциальное влияние данных мер на экономику.