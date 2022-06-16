Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Экономика
Снижение доли на рынке одного из операторов сотовой связи рассматривают в Правительстве РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе заседания были рассмотрены предложения Агентства по защите и развитию конкуренции в части демонополизации рынков электроэнергии и телекоммуникации. 

В рамках шагов по демонополизации рынка связи было озвучено предложение по снижению доли на рынке одного из крупных операторов в сфере оказания услуг сотовой связи.

Премьер-министр РК дал поручение проработать озвученные подходы на экспертном уровне, чтобы оценить потенциальное влияние данных мер на экономику.

Популярное

Все
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Духовная сила Улытау
Чем дефицит воды грозит Казахстану и как с ним бороться
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Требует пересмотра
Дикорастущая польза
Мастер исторических образов
Айболит летит на помощь
Юбилейная сессия
Ситуация вокруг дефицита сахара заметно накалилась в Жамбылской области
Как живут страны за пределами "мира изобилия"
С 1 августа Костанайской области отключат газ
В Усть-Каменогорске сахар есть, но цены на него «кусаются»
Как новые реформы отразятся на молодых казахстанцах – интервью с проректором ЕНУ им. Гумилева
Первое заседание Национального курултая, которое состоится в Улытау сегодня, должно стать знаковым
Туркестанской области 4 года. Как изменился регион за это время?
"Шринкфляция" спасает американцев от новых ценников в магазинах
Пластик добрался до Антарктиды
Земля и доля
Шура спел на улице в Нур-Султане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Основные стратегические цели Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Два новых министерства появились в Казахстане
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, рассказала глава АРРФР
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт

Читайте также

Экономика
С 1 августа Костанайской области отключат газ
Экономика
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Экономика
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Экономика
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]