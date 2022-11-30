Премьер провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

Как заверил глава Кабмина, Правительство продолжит курс по построению конкурентной рыночной экономики, ориентированной на отход от чрезмерного вмешательства государства и обеспечение равных возможностей для всех ее участников.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Предложения по дальнейшему развитию налогового администрирования рассмотрены на очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

В мероприятии приняли участие аккредитованные в Казахстане послы США Дэниел Розенблюм, Великобритании – Кэти Лич, Европейского Союза – Кестутис Янкаускас, Канады – Алан Хэмсон, исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Дорис Брэдбери, а также представители крупного бизнеса и центральных государственных органов.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что Правительство продолжит курс по построению конкурентной рыночной экономики, ориентированной на отход от чрезмерного вмешательства государства и обеспечение равных возможностей для всех ее участников.

«В этом направлении реализуются меры по усилению здоровой рыночной конкуренции, совершенствованию законодательства и судебной практики, а также борьбе с коррупцией. Это значительно укрепит систему защиты интересов и прав бизнеса, создаст широкие экономические возможности для инвесторов», — сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что для совершенствования налогово-бюджетной политики была принята Концепция управления государственными финансами до 2030 года, а в целях перезагрузки фискальной политики в 2023 году будет разработан новый Налоговый кодекс.

По его словам, вся работа по улучшению налогового законодательства будет и дальше проводиться в тесном сотрудничестве с налогоплательщиками, экспертами и международными консультантами.

«Особое внимание при этом будет уделено упрощению и цифровизации налогового администрирования, расширению применения льгот по корпоративному подоходному налогу при реинвестировании прибыли», — отметил Алихан Смаилов.

В рамках заседания участники обсудили рекомендации по повышению эффективности налоговой политики, вопросы разработки нового Налогового кодекса, таможенной обработки товаров, защиты прав интеллектуальной собственности и укрепления бизнес-связей между казахстанскими и иностранными предпринимателями.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны соответствующими госорганами.

«Правительство Казахстана готово и дальше сотрудничать с инвесторами по всем актуальным вопросам налоговой политики», — заключил он.