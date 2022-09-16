Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Премьер проверил строительство жилья для пострадавших от пожаров в Костанайской области

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В регионе Алихан Смаилов в первую очередь посетил село Аулиеколь, где ознакомился с ходом строительства новых домов для граждан, потерявших жилье из-за масштабных лесных пожаров.

Так, в настоящее время на специально выделенной территории размером 12 га идет работа по возведению 91 дома, каждый из которых площадью 100 кв. метров. При этом к прилегающим земельным участкам (по 10 соток) будет подведена вся необходимая инфраструктура: газ, вода, электричество. Подъездные пути к домам также будут заасфальтированы.

По словам первого заместителя акима области Гауеза Нурмухамбетова, для недопущения подтопления жилых строений проектным институтом КазНИИСА на основании геологических изысканий был разработан проект с устройством фундаментов на расстоянии 2,5 м от залегания грунтовых вод.

7 сентября к работам приступили 13 подрядных организаций. На сегодня под все дома выкопаны котлованы, на 55 участках залит фундамент, на двух – завершен монтаж фундаментных блоков. Благодаря установленным по поручению Премьер-министра на площадке видеокамерам контроль за ходом строительства ведется в режиме онлайн.

Как отметил Алихан Смаилов, для осуществления всех необходимых работ Правительством выделено более 2,2 млрд тенге.

«Сейчас перед акиматом и подрядчиками стоит задача качественно провести строительные работы в установленные сроки – 2 месяца. Этот вопрос находится на особом контроле Главы государства и Правительства. Поэтому мы ждем ответственного отношения к поставленной задаче», —  сказал Алихан Смаилов, обращаясь к представителям подрядных компаний.

Затем Премьер посетил эвакуационный пункт на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими.

«Мы знаем, в какой сложной ситуации вы оказались из-за масштабных природных пожаров. Однако в этот критический момент государство оперативно оказало всю необходимую поддержку. И эта работа будет продолжена», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он отметил, что Президент страны специально приехал на место происшествия, чтобы дать соответствующие поручения и взять ситуацию на личный контроль.

«Хочу поблагодарить вас за проявленное спокойствие в такой непростой период, а также всех казахстанцев, которые в очередной раз показав единство нашего народа, оказывали помощь соотечественникам», — сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь эвакуированные жители поблагодарили за оказываемые внимание и поддержку со стороны государства.

Популярное

Все
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Плохие дороги: причин не счесть
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа

Читайте также

Правительство
Ход реализации Послания Президента обсудили в Правительстве
Правительство , Технологии
"Цифровая карта семьи": казахстанцев распределили на 5 кате…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Алан Пию – Алихану Смаилову: "Казахстан может на 100% полаг…
Правительство , Технологии
"Отвечаю на казахском" – Мусин рассказал, как борется с тел…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]