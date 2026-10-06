Премьер распорядился наказать замакима области Абай из-за теплосетей Семея

Отопительный сезон начался в плановом порядке: все регионы исполнили точно в срок, кроме одного: к ответственности привлечен замакима области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства вне повестки рассмотрели вопрос готовности регионов к отопительному сезону. На сегодня теплоснабжение запущено в 11 регионах, сообщает Kazpravda.kz

«Отопительный сезон начался в плановом порядке. В южных и западных регионах тепло будет подключено согласно графику и погоде. Мною ранее поручалось обеспечить готовность теплоисточников и сетей до 1 октября. Все регионы исполнили точно в срок, кроме одного», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В этой связи за отсутствие должной координации и несвоевременную подготовку тепловых сетей города Семей Премьер-министр поручил привлечь к дисциплинарной ответственности курирующего заместителя акима области Абай.