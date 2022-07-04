Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство
Премьер рассказал зарубежным бизнесменам о преимуществах промышленной кооперации с Казахстаном

Премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с экспозицией и выступил на открытии XII Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Выставка на тему «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям» проходит с 4 по 7 июля в Екатеринбурге.

«ИННОПРОМ» является одной из крупнейших выставок в сфере индустриализации, проводимых в России. В текущем году страной-партнером мероприятия выступил Казахстан. Традиционный формат участия страны-партнера включает масштабную национальную экспозицию, деловую и культурную программы. В этой связи площадь казахстанской экспозиции составила 1600 кв. м, где разместились порядка 200 отечественных компаний, представляющих все отрасли промышленности.

Ознакомившись с экспозицией выставочных павильонов, Алихан Смаилов совместно с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным приняли участие в церемонии открытия выставки и пленарной сессии «Промышленный переход: опыт лидеров».

В своем выступлении глава Правительства РК отметил, что для делегатов из Казахстана стало доброй традицией встречаться на данной площадке и обсуждать перспективы развития промышленности, обмениваться конструктивными предложениями и мнениями, находить взаимоприемлемые решения по многим вопросам.

«Хочу особо отметить высокую динамику сотрудничества между нашими странами в сфере промышленной кооперации. Значимый импульс этому придала реализация Программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации», — сказал Алихан Смаилов.

Так, совместно уже реализовано 13 крупных проектов на сумму порядка $450 млн, включая производство легковых автомобилей, электровозов и тракторов. На стадии реализации находятся еще 9 крупных совместных проектов на общую сумму $3 млрд.

«Сегодня предприятия Казахстана и России уже в полной мере готовы к реализации инновационных промышленных проектов. Поэтому особо отмечу важность подписания новой Программы совместных действий, которая предполагает сотрудничество еще по 22 проектам в 7 отраслях промышленности», — подчеркнул Премьер-министр РК.

Алихан Смаилов напомнил, что Казахстан и Россия уже начали взаимодействовать по созданию обновленной технологической базы, направленной на кооперацию в научно-технической, инновационной и производственной сферах.

Для этого, по словам главы Правительства, в Казахстане имеется необходимая правовая и институциональная основа по стимулированию роста промышленности, включая механизм обеспечения достаточным объемом сырья и инструмент долгосрочных договоров.

Кроме того, пересмотрены цели, задачи и функции Фонда развития промышленности: его работа будет сосредоточена на лизинговом финансировании покупки оборудования и техники, а также кредитовании промышленно-инновационных проектов по льготной ставке.

«В целом данные меры будут способствовать подъему высокотехнологичных отраслей и выпуску конкурентоспособной продукции. Поэтому исторически наработанные двусторонние связи, мощная ресурсная база, а также преимущества нашей экономической интеграции должны быть задействованы в полном объеме», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В завершение своего выступления он выразил уверенность в том, что стимулирование промышленного сотрудничества будет работать только на благо Казахстана и России, а взаимовыгодная кооперация станет стабильной опорой для дальнейшего роста экономик.

"В текущем году на выставке «ИННОПРОМ» будут представлены национальные экспозиции Ирана, Беларуси, Узбекистана и отдельных компаний Китая, Венгрии, Италии, Германии, Чехии и Турции. Ожидаются официальные делегации из Австрии, Турции, Армении, Сербии, Вьетнама, Шри-Ланки, Ирака, стран Африки и Средней Азии", - отметили в пресс-службе Премьера.

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