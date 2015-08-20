Экономика
Премьер РК: Дополнительно изымать средства из Нацфонда не будем
Жания Уранкаева
Казахстан в 2016 году не будет выходить на внешний рынок капитала. Об этом заявил Премьер-Министр РК  Карим Масимов на брифинге в Службе центральных коммуникации, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С точки зрения дефицита бюджета и внешних заимствований мы приняли принципиальное решение – реформировать дефицит бюджета из расчета, что мы можем занять только внутренним рынком. Это примерно 1,6% бюджета в следующем году и то, что мы можем занять на внутреннем рынке. Также мы приняли для себя принципиальное решение подсократить расходы, но на внешний рынок капитала в 2016 году выходить не будем. Будем жить по средствам", – проинформировал Премьер.

"Относительно изъятия средств из Национального фонда. Мы считаем, что худшие времена еще могут наступить, поэтому дополнительных ресурсов из Национального фонда мы брать не будем. Национальный фонд нам еще пригодится. (...) Мы ограничимся теми уже согласованными на сегодняшний день изъятиями из Нацфонда. Напомню, это эквивалент 8 миллиардов долларов для текущего бюджета плюс 3 миллиарда долларов для программы "Нурлы жол". Это две суммы, которые ранее были оговорены в долларах и которые мы будем использовать. Других допизъятий не будет", – отметил глава Кабмина.

Карим Масимов добавил, что в мире наблюдаются негативные тенденции, которые отражаются на экономике Казахстана. В их числе, прежде всего, падение цен на нефть, поэтому нашей стране необходимо откорректировать свои финансовые показатели. Пока, добавил он, население должно привыкнуть жить в другой ценовой ситуации.

"У Правительства есть план по выходу из сложившейся ситуации. Он включает в себя поддержку экономики страны, сохранение рабочих мест и меры по недопущению необоснованного роста цен", – заключил глава Правительства. 

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